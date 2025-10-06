У пріоритеті — знищення ворога в його тилах, — речниця 14 ОМБр про Куп'янський напрямок

Про це в етері Громадського радіо розповіла Надія Замрига — начальниця відділення комунікацій 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"Смуга нашої відповідальності — за річкою Оскіл, куди бригада зайшла ще в 2022 році, брала участь у Харківському контрнаступі. Частина підрозділів зайшла за річку Оскіл. І зараз ми тримаємо оборону в тих населених пунктах. І це дається надзвичайно важкими зусиллями, тому що ворог не зупиняється, намагається все ж таки здійснювати свої штурмові дії.

Штурмові дії він наразі проводить у нашій смузі здебільшого, скажімо так, відсотків 90-99 піхотою своєю. Були спроби певний час проводити це на техніці. Спочатку росіяни намагалися на бронетехніці навіть колоною заходити, броньовані машини БМП, танки, МТ-ЛБ.

Але все це наші хлопці дуже вдало і ефективно знищили. Потім перейшли на легшу техніку, квадроцикли, мотоцикли, багі. Але зараз і це не використовують, тому що розуміють, що все це перетворено на брухт".

Речниця бригади наголосила, що "не може говорити за місто Куп’янськ", тому що їхні підрозділи знаходяться за річкою Оскіл, але ц своїй смузі відповідальності "не спостерігають надзвичайного збільшення ворога".

"Він як і пробував здійснювати штурмові дії в дуже малій кількості осіб в штурмовій групі…якщо раніше це було 10-15, то тепер це зниження до навіть 2-3, а інколи і 1 противник намагається просуватися.

Тобто така ситуація в нашій смузі відповідальності. Так, вони вдень, вночі, хороша погода, ясна погода чи пухмура, — вони просто, як то знаєте, українською простою мовою — сунуть, намагаються. Ми їх знищуємо, знищують чудово їх пілоти, коли вони десь ховаються в посадках, підключається артилерія, міномети, але сказати, що це збільшено в нашій смузі, я б не сказала наразі".

Які цілі у пріоритеті ворога для підрозділів 14-ї бригади, які зараз тримають позиції за річкою Оскіл?

"Командир бригади завжди робить акцент на тому, що знищувати піхоту ворога — це ок, коли вона наближається, але все ж таки в пріоритеті у нього, у всіх командирів, підрозділів взагалі, в цілому у бригади — це знищення ворога, коли він ще тільки висувається зі своїх тилів.

Маємо прекрасних, чудових пілотів батальйонно-безпілотних систем САПСАН, які працюють на дальній відстані своїми "пташечками", тому знищується логістика, важка техніка, яку ворог, звісно, не підтягує до лінії зіткнення, а тримає, ховає в тилах. Це танки, САУ, склади ПММ, склади БК.

Ось, тобто, у пріоритеті теж знищення ворога в його тилах, в його логістичних районах, щоб не допустити його до лінії зіткнення. Коли ж, скажімо, дві-три людини намагаються все ж таки десь там просочитися більш близько, тоді вже пріоритетом, звісно. Тобто, щоб ви розуміли, спочатку ми великі зусилля докладемо до того, щоб знищити все, що в нього в тилу, так само скупчення, якщо є, особового складу".

Які головні труднощі зараз?

"Виклики на війні завжди одні й ті самі. Так, як війна доволі змінилася, кардинально змінилася, скажімо, навіть у порівнянні з цим періодом у минулому році, це виклики технологій. Ось, їхні розробки, їхнє вдосконалення, впровадження нових.

Вогневий вплив противника, так, це виклики, він не з сьогоднішнього дня, це постійний виклик війни.

А от щодо погодних умов, так, щодо сезону, щодо осені, зараз впаде листя, складніше буде маскуватися, маскувати техніку. Але, ви знаєте, це все дзеркально, тому що у ворога буде та сама осінь, та сама листя впаде, і їх так само буде більш видно. Хоча, ви знаєте, тут ми нічого не вдіємо ні з погодою, ні з сезоном, тут, власне, військова хитрість, військове вміння маскуватися, робити так, щоб бути на крок попереду ворога", — наголосила Надія Замрига.