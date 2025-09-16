У РФ звітують про "рекордну явку" на псевдовиборах у Севастополі: ЦПД спростував інформацію
Російська окупаційна влада в Севастополі заявила про нібито рекордно високу явку на нещодавніх псевдовиборах, однак рух спротиву запевняє, що виборчі дільниці залишалися майже порожніми
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
За словами призначеного Кремлем гауляйтера Михайла Развожаєва, явка склала близько 67%, а сам він нібито отримав понад 81% голосів.
Водночас у русі "Жовта стрічка" зазначають, що мешканці міста масово бойкотували голосування, а виборчі дільниці були майже порожні.
"Тож очевидно, що захмарні цифри підтримки кремлівського гауляйтера Развожаєва просто намальовані. Навіть за рахунок росіян, які переселилися у Крим під час окупації, Кремль не може забезпечити реальну підтримку своїх ставлеників", - йдеться в повідомленні.
В ЦПД переконані, що Росія використовує такі інсценування, щоб "створити ілюзію "демократичних процесів" у Криму".
"Ці "вибори" є незаконними. Вони не визнаються Україною та міжнародною спільнотою, а їхнє проведення — ще одна спроба росії легалізувати окупацію Криму й нав’язати світові картинку "нормального життя" під контролем РФ. Реальність же зовсім інша: репресії, ізоляція та тотальний контроль над населенням", - підсумували в ЦПД.
- 14 вересня в Росії відбувся так званий "єдиний день голосування", у межах якого окупаційна адміністрація організувала "довибори" депутатів міських рад. Голосування проводили також на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму і місті Севастополі.
