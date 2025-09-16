Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Новини У РФ звітують про "рекордну явку" на псевдовиборах у Севастополі: ЦПД спростував інформацію

Марія Науменко
16 вересня, 2025 вiвторок
12:23
Новини Псевдовибори

Російська окупаційна влада в Севастополі заявила про нібито рекордно високу явку на нещодавніх псевдовиборах, однак рух спротиву запевняє, що виборчі дільниці залишалися майже порожніми

Зміст

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За словами призначеного Кремлем гауляйтера Михайла Развожаєва, явка склала близько 67%, а сам він нібито отримав понад 81% голосів.

Водночас у русі "Жовта стрічка" зазначають, що мешканці міста масово бойкотували голосування, а виборчі дільниці були майже порожні. 

"Тож очевидно, що захмарні цифри підтримки кремлівського гауляйтера Развожаєва просто намальовані. Навіть за рахунок росіян, які переселилися у Крим під час окупації, Кремль не може забезпечити реальну підтримку своїх ставлеників", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД переконані, що Росія використовує такі інсценування, щоб "створити ілюзію "демократичних процесів" у Криму". 

"Ці "вибори" є незаконними. Вони не визнаються Україною та міжнародною спільнотою, а їхнє проведення — ще одна спроба росії легалізувати окупацію Криму й нав’язати світові картинку "нормального життя" під контролем РФ. Реальність же зовсім інша: репресії, ізоляція та тотальний контроль над населенням", - підсумували в ЦПД.

  • 14 вересня в Росії відбувся так званий "єдиний день голосування", у межах якого окупаційна адміністрація організувала "довибори" депутатів міських рад. Голосування проводили також на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму і місті Севастополі.
Україна
Росія
вибори
Крим
Війна з Росією
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Дезінформація
2025, вiвторок
16 вересня
14:35
Новини Заходу України
Проєкт держбюджету: на культуру виділять на 4,7 млрд грн більше, ніж у 2025-му
14:34
Александар Вучич
Вучич подякував росіянам за інформацію про "підготовку майдану" у Сербії
14:32
Дніпро-Арена
Приватбанк знову спробує продати стадіон "Дніпро-Арена", який збудували до Євро-2012: що відомо
14:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:19
Опитування КМІС: 75% українців категорично відкидають "мирний план" Росії
13:57
Сергій Аксьонов
Гауляйтер Аксьонов подякував Путіну за недопущення створення біолабораторій у Криму. ЦПД відреагував
13:37
Угорщина
В Угорщині не вважають, що "тримають на плаву" військову економіку РФ через купівлю її енергоносіїв
13:29
У Харкові та на Буковині затримали російських агентів, які підпалювали енергообʼєкти Укрзалізниці та автівки ЗСУ
13:14
на фото Георгій Мазурашу
Відстрочка для власників нерухомості: нардеп Мазурашу пропонує звільняти від мобілізації тих, хто поселив у себе ВПО
13:03
Андрій Сибіга
"Не можна дозволити Путіну діяти з відчуттям повної безкарності": Сибіга закликав союзників чинити тиск на Москву
12:57
Оновлено
Дональд Туск
Збиття дрона над урядовими будівлями у Варшаві: поліція затримала українця і білоруса
12:51
Естонія
Естонії потрібно до 2 років, щоб побудувати протитанковий рів на кордоні з РФ
12:51
прогноз, погода
Де буде сонячно, а де суттєво похолоднішає: прогноз погоди від Наталки Діденко на 17 вересня
12:25
Ексклюзив
вибори в Україні
Наша головна проблема, що ми живемо в логіці виборів, яких не буде, - політолог Денисенко
12:14
президент Румунії Нікушор Дан
Румунія відмовилась долучитися до закриття неба над Україною
12:07
Дональд Трамп
Трамп вимагає $15 млрд від New York Times через нібито наклеп
11:53
Прапор США
США уразили судно Венесуели: Трамп каже, що на борту були наркотерористи, 3 людини загинуло
11:31
Ексклюзив
нерухомість оренда
Петиція з вимогою врегулювати діяльність рієлторів може бути спробою реанімувати старі корупційні законопроєкти, – АФНУ
11:29
вибух, ракетна атака
ГУР підірвало парковку військової частини у Владивостоці: серед окупантів 155-ї бригади є загиблі і поранені, - ЗМІ
11:29
Росія розмістила депортованих українських дітей у щонайменше 210 установах для перевиховання, - розслідування
11:28
Скотт Бессент
Війна в Україні закінчиться за 2-3 місяці, якщо ЄС посилить санкції проти покупців нафти РФ, - Бессент
11:21
Ексклюзив
Ватикан не має інструментів змусити Москву сісти за стіл переговорів, – релігієзнавець Назаренко
11:17
Анонс
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1-го туру основного етапу
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Польща просить НАТО закрити небо над Україною, а Росія надає виробництву дронів найвищого пріоритету. Акценти світових ЗМІ 16 вересня
11:08
Сили оборони уразили НПЗ у Саратовській області РФ
10:43
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 16 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:40
Аналітика
НАТО
Що зможе "Східний вартовий" і чи наважиться НАТО бути собою?
10:30
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилось через спадання спеки: ситуація в енергосистемі 16 вересня
10:11
СБУ затримала російського агента, який вчинив теракт на Житомирщині, що призвів до загибелі людини
10:10
санкції проти Росії
ЄС відтермінував оголошення 19-го пакету санкцій проти Росії: Politico назвало причину
09:59
Ексклюзив
холера
У школах Донецька вже зафіксовано випадки холери, - Андрющенко
09:57
Оновлено
Нічна атака РФ: у Запоріжжі - є загиблий, на Київщині - повторне влучання, частина Сум - без електрики
09:46
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 89 зі 113 російських безпілотників
09:42
Марко Рубіо
Трамп очікує від Європи тих же санкцій проти Росії, які вони вимагають від США, - Рубіо
09:29
санкції
Українська санкційна група підготувала комплексний план посилення тиску на Росію: що пропонують
09:19
на фото Володимир Зеленський
Путін намагається обдурити Трампа, щоб відтермінувати запровадження нових санкцій, - Зеленський
08:52
TikTok
Адміністрація Трампа досягла домовленості з Китаєм щодо збереження роботи TikTok у США
08:35
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
"Це все юридично нікчемні дії": Соболевський про обіцянки Сальдо передати Білорусі частину узбережжя тимчасово окупованої Херсонщини
08:18
Оновлено
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 208 боїв: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках
08:11
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль посилив наступ на місто Газа з метою його окупації, - Axios
Більше статей
