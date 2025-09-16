У РФ звітують про "рекордну явку" на псевдовиборах у Севастополі: ЦПД спростував інформацію

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За словами призначеного Кремлем гауляйтера Михайла Развожаєва, явка склала близько 67%, а сам він нібито отримав понад 81% голосів.

Водночас у русі "Жовта стрічка" зазначають, що мешканці міста масово бойкотували голосування, а виборчі дільниці були майже порожні.

"Тож очевидно, що захмарні цифри підтримки кремлівського гауляйтера Развожаєва просто намальовані. Навіть за рахунок росіян, які переселилися у Крим під час окупації, Кремль не може забезпечити реальну підтримку своїх ставлеників", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД переконані, що Росія використовує такі інсценування, щоб "створити ілюзію "демократичних процесів" у Криму".

"Ці "вибори" є незаконними. Вони не визнаються Україною та міжнародною спільнотою, а їхнє проведення — ще одна спроба росії легалізувати окупацію Криму й нав’язати світові картинку "нормального життя" під контролем РФ. Реальність же зовсім інша: репресії, ізоляція та тотальний контроль над населенням", - підсумували в ЦПД.