"Їхні результати - нікчемні": МЗС прокоментувало псевдовибори РФ в окупованому Криму та Севастополі

Про це йдеться на сайті МЗС України.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, в Севастополі та Сімферополі окупанти обирали депутатів міських рад, а також так званого "губернатора" Севастополя.

Українське МЗС наголосило, що організація будь-яких "виборів" на тимчасово окупованих землях України є грубим порушенням міжнародного права. "Їхні результати — нікчемні, а особи, нібито "обрані" внаслідок цього фарсу, не мають і не матимуть жодних законних підстав для виконання посадових обов’язків", — йдеться у заяві.

Відомство підкреслило, що партнери України, як і раніше, не визнаватимуть результати цих псевдовиборів, не контактуватимуть із представниками окупаційної адміністрації та не відходитимуть від політики невизнання російської окупації українських територій.

Крім того, у МЗС застерегли, що всі, хто був причетний до організації чи проведення так званих виборів, нестимуть відповідальність згідно з українським законодавством та у рамках міжнародно-правових процесів. Також вони підпадатимуть під дію санкцій у юрисдикціях України та іноземних держав.