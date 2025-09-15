"Їхні результати - нікчемні": МЗС прокоментувало псевдовибори РФ в окупованому Криму та Севастополі
14 вересня в Росії відбувся так званий "єдиний день голосування", у межах якого окупаційна адміністрація організувала "довибори" депутатів міських рад. Голосування проводили також на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму і місті Севастополі
Про це йдеться на сайті МЗС України.
За інформацією Міністерства закордонних справ України, в Севастополі та Сімферополі окупанти обирали депутатів міських рад, а також так званого "губернатора" Севастополя.
Українське МЗС наголосило, що організація будь-яких "виборів" на тимчасово окупованих землях України є грубим порушенням міжнародного права. "Їхні результати — нікчемні, а особи, нібито "обрані" внаслідок цього фарсу, не мають і не матимуть жодних законних підстав для виконання посадових обов’язків", — йдеться у заяві.
Відомство підкреслило, що партнери України, як і раніше, не визнаватимуть результати цих псевдовиборів, не контактуватимуть із представниками окупаційної адміністрації та не відходитимуть від політики невизнання російської окупації українських територій.
Крім того, у МЗС застерегли, що всі, хто був причетний до організації чи проведення так званих виборів, нестимуть відповідальність згідно з українським законодавством та у рамках міжнародно-правових процесів. Також вони підпадатимуть під дію санкцій у юрисдикціях України та іноземних держав.
- У зверненні президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності, 24 серпня 2025 року, глава держави наголосив на невідворотності повернення Донецька, Луганська та Криму до суверенних земель України.
