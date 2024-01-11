У Росії виникли масштабні пожежі у Москві та області

Про це повідомляє МНС РФ.

"У селищі Обухово горить покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на 8000 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні МНС.

Російське МНС опублікувало кілька відео гасіння цієї пожежі. А також після другої ночі заявило про локалізацію пожежі.

Пізніше російські пожежники повідомили про пожежу в Москві, яка охопила 2000 метрів квадратних. Для того, щоби погасити вогонь використано пожежний поїзд.