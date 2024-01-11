У Росії виникли масштабні пожежі у Москві та області
У Підмосков'ї трапилася масштабна пожежа на виробництві полімерної продукції, пізніше стало відомо про пожежу в Москві
Про це повідомляє МНС РФ.
"У селищі Обухово горить покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на 8000 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні МНС.
Російське МНС опублікувало кілька відео гасіння цієї пожежі. А також після другої ночі заявило про локалізацію пожежі.
Пізніше російські пожежники повідомили про пожежу в Москві, яка охопила 2000 метрів квадратних. Для того, щоби погасити вогонь використано пожежний поїзд.
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