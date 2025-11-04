У Сокільниках провели фестиваль "ЗУНР – воля, що живе в нас" за підтримки компанії blago

Фестиваль розпочали хвилиною пам’яті за воїнами, які сто років тому боролися за створення ЗУНР, та захисниками, які сьогодні воюють проти російської агресії. Сільський голова Сокільницької громади Тарас Сулимко зазначив, що такі заходи об’єднують людей і нагадують про важливість історичної пам’яті.

Партнером події стала девелоперська компанія blago. Представниця компанії Діана Великочий наголосила, що великий бізнес повинен брати участь у підтримці армії, культури та громадських ініціатив. Під час фестивалю також проводився благодійний збір на користь центру допомоги ветеранам та дітям "Be Strong".

На фестивалі діяли дитячі локації з майстер-класами, спортивними змаганнями, виставкою малюнків. Усім охочим безкоштовно роздавали бограч та чай. Сценічна частина включала виступи гурту "Арніка", співачки Карпи та дітей з асоціації незрячих Львівщини, які виконали кілька вокальних композицій і отримали оплески глядачів.

Доктор історичних наук Володимир Великочий підкреслив, що досвід ЗУНР залишається важливим прикладом незламності й прагнення до державності, а молодь має розуміти тяглість цієї боротьби. Організатори зазначили, що фестиваль має стати щорічним та сприяти підтримці військових і посиленню національної свідомості.