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У США вдруге висунули кандидатом у президенти бегемота Тімоті

22 лютого, 2024 четвер
20:08
Світ світ США вибори президента

У США бегемота Тімоті із зоопарку Сан-Антоніо (штат Техас) вже вдруге висунули кандидатом у президенти країни

Про це йдеться на фейсбук-сторінці кандидата.

Гіпопотам Тімоті із зоопарку Сан-Антоніо (штат Техас) — уже не новачок у політиці. Вперше його висунули на вибори президента США у 2020 році. Тварині завели акаунти у соцмережах, на які підписалися кілька тисяч людей. Там бегемот поскаржився, що його не покликали на дебати, і привітав суперника, що переміг, Джо Байдена.

Нещодавно у зоопарку знову відбулася церемонія висування Тімоті у президенти. На неї зібралися кілька десятків прихильників та журналістів. Відвідувачі активно купують мерч із бегемотом-політиком.

"В основі бачення Тімоті майбутнього Америки лежить його "дуже міцна" платформа, яка підкреслює важливість того, щоб кожен громадянин мав принаймні один омолоджуючий сон на день через його ініціативу "Дрімота для всіх". Крім того, він виступає за обов’язкові перекуси в школах і офісах для підвищення продуктивності та щастя. Крім того, Тімоті пристрасно пропагує доброту та повагу серед людей, а також захищає добробут всіх створінь, великих і малих", - йдеться у передвиборчій програмі бегемота-політика.

Вже після висунення, кандидат оприлюднив перший пост у фейсбук, де запитує прихильників, яким мав би бути його перший указ на посаді у разі перемоги.

Теги:
вибори президента
США
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