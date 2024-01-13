У Таїланді розбився літак: один пасажир загинув, інший зазнав поранень
У східній частині Таїланду вранці суботи, 13 січня, розбився невеликий літак: один з пасажирів загинув, ще один зазнав поранень
Про це інформує Bangkok Post.
Вказано, що літак впав на рисове поле у провінції Чонбурі.
"В результаті інциденту один іноземний громадянин загинув, а інший, також іноземець, отримав серйозні поранення і був відправлений до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Наразі поліція розпочала розслідування.
- 9 січня малий пасажирський літак, на борту якого перебували десятеро людей, зазнав катастрофи в Австралії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.06 Купівля 38.06Продаж 38.83
- EUR Купівля 41.79Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе