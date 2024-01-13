У Таїланді розбився літак: один пасажир загинув, інший зазнав поранень

Про це інформує Bangkok Post.

Вказано, що літак впав на рисове поле у провінції Чонбурі.

"В результаті інциденту один іноземний громадянин загинув, а інший, також іноземець, отримав серйозні поранення і був відправлений до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Наразі поліція розпочала розслідування.