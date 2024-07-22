Ухилянт з Одещини за 6 тисяч доларів виїхав до Молдови, "по п'яні" пішов воювати за Росію і зрештою здався в полон ЗСУ

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

Зазначається, що житель смт Березине Тарутинської громади Болградського району заплатив 6 тисяч доларів, щоб виїхати в Молдову та втекти від мобілізації. Звідти він вирішив поїхати до брата в Росію.

Проте, за словами одесита, вони посварилися з братом, тому він жив у знайомого в Псковській області, потім у Нижньому Новгороді. Спочатку там все було добре, а потім його "кинули на гроші", і він опинився на вулиці взимку без копійки. Напідпитку, чоловік прийняв рішення йти воювати проти України, аби заробити гроші й став штурмовиком 154-го танкового полку.

Натомість одесит вирішив втекти з російської армії, тому подався в бік підконтрольній Україні території та здався у полон.