Ухилянт з Одещини за 6 тисяч доларів виїхав до Молдови, "по п'яні" пішов воювати за Росію і зрештою здався в полон ЗСУ
Мешканець Одеської області втік від мобілізації до Молдови, де підписав контракт з російською армією. Згодом чоловік здався в полон до українських військових
Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.
Зазначається, що житель смт Березине Тарутинської громади Болградського району заплатив 6 тисяч доларів, щоб виїхати в Молдову та втекти від мобілізації. Звідти він вирішив поїхати до брата в Росію.
Проте, за словами одесита, вони посварилися з братом, тому він жив у знайомого в Псковській області, потім у Нижньому Новгороді. Спочатку там все було добре, а потім його "кинули на гроші", і він опинився на вулиці взимку без копійки. Напідпитку, чоловік прийняв рішення йти воювати проти України, аби заробити гроші й став штурмовиком 154-го танкового полку.
Натомість одесит вирішив втекти з російської армії, тому подався в бік підконтрольній Україні території та здався у полон.
- Напередодні прикордонники Подільського загону на Одещині затримали 23 чоловіків, які незаконно намагались втекти до Молдови на зерновозі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.35 Купівля 41.35Продаж 41.89
- EUR Купівля 45.07Продаж 45.82
- Актуальне
- Важливе