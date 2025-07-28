Україна сьогодні - це діюча лабораторія війни майбутнього, - експерт Самусь
Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну стало точкою неповернення для європейської безпеки. Україна не тільки стримує агресора, але й пропонує нову модель війни, нову логіку оборонної промисловості, нову парадигму союзництва
Про це Еспресо розповів Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.
"У Європі визріває усвідомлення, що російська загроза - це не епізод, а довгострокова геополітична реальність, тож необхідно радикально зміцнити власні оборонні спроможності. І ключовим елементом цього процесу має стати глибока й системна інтеграція між українським оборонно-промисловим комплексом та європейською оборонною екосистемою", - зауважує експерт.
Експерт звертає увагу на нову фінансову ініціативу ЄС - SAFE (Security Action for Europe), яка була затверджена Радою ЄС у травні 2025 року. Програма дозволяє мобілізувати до €150 млрд для спільних закупівель, масштабування виробництва, а також інвестування в критично важливі оборонні технології. Вперше в історії ЄС відкрив таку програму для третьої країни - України - майже на рівних умовах. Але разом з цим з’явилися й нові вимоги: щонайменше 65% компонентів продукції, що фінансується в рамках SAFE, мають походити з ЄС або акредитованих партнерських країн. Це означає, що українським компаніям доведеться або локалізовувати частину виробництва у Європі, або вибудовувати гнучкі механізми кооперації з європейськими структурами.
За словами експерта, локомотивом швидкої інтеграції може стати така спільна українсько-європейська ініціатива як BraveTech EU, яка передбачає включення українських компаній не як субпідрядників чи сторонніх консультантів, а як рівноправних партнерів.
"З BraveTech EU вперше в історії ЄС формується окремий спільний хаб для оборонних стартапів - середовище, де інновації мають не лише з’являтися, а й одразу масштабуватися під потреби реального фронту. Уже на старті йдеться про проривні технології: автономні бойові системи, засоби протидії високоточним авіабомбам (КАБам), дрони з управлінням через оптоволоконний кабель - усе це не проекти на майбутнє, а реальні відповіді на сьогоднішню війну, які потрібно впроваджувати на полі бою негайно", - коментує Самусь. Він підкреслює: саме український фронт сьогодні - глобальний полігон бойового тестування технологій майбутнього: від роїв FPV-дронів і тактичних ШІ-алгоритмів до кіберударів і гібридних рішень управління вогнем.
На початку проєкту, Україна та ЄС інвестують у спільні ініціативи по €50 млн. Планується, що надалі фонд оперуватиме більшими сумами, адже вже є країни, які готові доєднатися до BraveTech EU.
"Україна сьогодні - це діюча лабораторія війни майбутнього. І якщо Європа справді хоче отримати стратегічну автономію, їй потрібно не просто інвестувати в українські технології - їй потрібно інвестувати в українців як рівноправних партнерів. Бо саме через Україну пролягає нова стратегічна лінія оборони Європи, - резюмує експерт.
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