Україна сьогодні - це діюча лабораторія війни майбутнього, - експерт Самусь

Про це Еспресо розповів Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.

"У Європі визріває усвідомлення, що російська загроза - це не епізод, а довгострокова геополітична реальність, тож необхідно радикально зміцнити власні оборонні спроможності. І ключовим елементом цього процесу має стати глибока й системна інтеграція між українським оборонно-промисловим комплексом та європейською оборонною екосистемою", - зауважує експерт.

Експерт звертає увагу на нову фінансову ініціативу ЄС - SAFE (Security Action for Europe), яка була затверджена Радою ЄС у травні 2025 року. Програма дозволяє мобілізувати до €150 млрд для спільних закупівель, масштабування виробництва, а також інвестування в критично важливі оборонні технології. Вперше в історії ЄС відкрив таку програму для третьої країни - України - майже на рівних умовах. Але разом з цим з’явилися й нові вимоги: щонайменше 65% компонентів продукції, що фінансується в рамках SAFE, мають походити з ЄС або акредитованих партнерських країн. Це означає, що українським компаніям доведеться або локалізовувати частину виробництва у Європі, або вибудовувати гнучкі механізми кооперації з європейськими структурами.

За словами експерта, локомотивом швидкої інтеграції може стати така спільна українсько-європейська ініціатива як BraveTech EU, яка передбачає включення українських компаній не як субпідрядників чи сторонніх консультантів, а як рівноправних партнерів.

"З BraveTech EU вперше в історії ЄС формується окремий спільний хаб для оборонних стартапів - середовище, де інновації мають не лише з’являтися, а й одразу масштабуватися під потреби реального фронту. Уже на старті йдеться про проривні технології: автономні бойові системи, засоби протидії високоточним авіабомбам (КАБам), дрони з управлінням через оптоволоконний кабель - усе це не проекти на майбутнє, а реальні відповіді на сьогоднішню війну, які потрібно впроваджувати на полі бою негайно", - коментує Самусь. Він підкреслює: саме український фронт сьогодні - глобальний полігон бойового тестування технологій майбутнього: від роїв FPV-дронів і тактичних ШІ-алгоритмів до кіберударів і гібридних рішень управління вогнем.

На початку проєкту, Україна та ЄС інвестують у спільні ініціативи по €50 млн. Планується, що надалі фонд оперуватиме більшими сумами, адже вже є країни, які готові доєднатися до BraveTech EU.

"Україна сьогодні - це діюча лабораторія війни майбутнього. І якщо Європа справді хоче отримати стратегічну автономію, їй потрібно не просто інвестувати в українські технології - їй потрібно інвестувати в українців як рівноправних партнерів. Бо саме через Україну пролягає нова стратегічна лінія оборони Європи, - резюмує експерт.