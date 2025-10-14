Україна здобула золото командного чемпіонату Європи з шахів
У вівторок, 14 жовтня, збірна України виграла командний чемпіонат Європи з шахів у відкритому розряді та отримала срібло серед жінок
Про це повідомляє Федерація шахів України.
На ЧЄ-2025 у грузинському місті Батумі збірна України стала найсильнішою у відритому розряді. У вирішальному турі українці перемогли Англію - 2,5:1,5, а головні конкуренти наших шахістів з Азербайджану поступилися Сербії - 1:3.
Україна набрала 15 очок та виграла золоті медалі. Азербайджанці з 13 пунктами фінішували другими та випередили за додатковими показниками Сербію, яка з 13 балами задовольнилася бронзою.
Чемпіонами Європи у складі збірної України стали Руслан Пономарьов, Ігор Самуненков, Ігор Коваленко, Андрій Волокітін та Антон Коробов. Наша команда виграла ЧЄ вдруге в історії. Вперше вона це зробила у 2021 році.
Жіноча збірна України у Грузії набрала 14 очок та здобула срібні нагороди. Наших шахісток випередила Польща, яка з 16 пунктами виборола золото. Бронза із 13 балами дісталася Німеччині.
У складі збірної України віцечемпіонками Європи стали Юлія Осьмак, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко, Наталія Жукова та Божена Піддубна.
- 13 січня Анна Ушеніна на чемпіонаті Європи зі "швидких" шахів здобула золото в рапіді та срібло у бліці.
