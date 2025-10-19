Українського баскетболіста Олексія Леня відрахували з клубу НБА "Нью-Йорк Нікс"

Про це повідомили "Нью-Йорк Нікс", які оголосили про відрахування 32-річного баскетболіста Олексі Леня зі складу.

Контракт Леня з "Нікс" мав формат Exhibit 9, який укладають для участі гравця у тренувальному таборі команди. Така угода не гарантує місця в основному складі й може бути розірвана після завершення підготовчого етапу.

У вересні баскетболіст приєднався до клубу, сподіваючись закріпитися в НБА на 13-й сезон поспіль. Проте в передсезонних матчах він отримав обмежений ігровий час — лише 18 хвилин у двох зустрічах, де набрав 5 і 2 очки відповідно. Після цього керівництво "Нью-Йорка" вирішило скоротити склад і відрахувало українця.

Після звільнення Лень став вільним агентом і тепер може підписати контракт із будь-якою командою НБА або продовжити кар’єру в Європі.

Кар’єра Леня в НБА

Олексій Лень був обраний на драфті НБА 2013 року під п’ятим номером командою "Фінікс Санс", ставши найвище задрафтованим українцем в історії. За понад десятиліття він виступав за "Фінікс", "Атланта Гокс", "Сакраменто Кінгз", "Вашингтон Візардс", "Торонто Репторс" та "Лос-Анджелес Лейкерс".

У 2024 році Лень увійшов в історію українського баскетболу, ставши першим українцем, який провів 12 сезонів у НБА. Він перевершив рекорд Віталія Потапенка (11 сезонів) і став володарем ще одного досягнення — понад 600 зіграних матчів у регулярних сезонах ліги.

За роки виступів Лень зарекомендував себе як фізично потужний центровий із надійною грою під кільцем, хорошим умінням підбирати м’ячі та блокувати кидки суперників.

На міжнародному рівні Олексій Лень регулярно виступає за національну збірну України. Він грав на Євробаскеті-2022, допомагаючи команді пройти груповий етап і боротися за вихід до чвертьфіналу. В українській збірній він є одним із ключових гравців і лідерів, який поєднує виступи в НБА з грою за країну.

Довідка

Олексій Лень народився 16 червня 1993 року в Антрациті, Луганська область. Баскетбол почав грати в рідному місті, після чого продовжив кар’єру в США, навчаючись у Мерилендському університеті, де швидко став одним із найкращих центрових студентської ліги NCAA.