Уряд Британії запропонував прибрати з парламенту всіх спадкових перів
У Великій Британії уряд пропонує прибрати з Палати лордів усіх спадкових перів, що залишилися, у результаті найбільшої перебудови парламенту за чверть століття
Про це повідомляє Guardian.
Згідно з пропозиціями, висунутими міністрами в четвер, 92 спадкових пери Британії, які успадкували титули від своїх батьків, втратять право голосувати у верхній палаті.
Цей крок мав би завершити реформи, вперше здійснені урядом Тоні Блера, який у 1999 році скасував 700-річне право всіх спадкових перів засідати в Лордах. Лише 92 з них, обраних із усієї групи, було дозволено залишатися.
Усі 92 спадкових пери, які зараз займають місця в Лордах, — білі чоловіки, а їхній середній вік трохи менше 70 років. Вони продовжували збільшувати свою кількість, проводячи проміжні вибори, коли один із них йде на пенсію або помирає.
У своєму маніфесті лейбористи заявили, що подальше існування спадкових перів є "невиправданим".
Урядовий законопроєкт означатиме, що у верхній палаті більше не буде спадкових перів. Граф-маршал і лорд-камергер, які, як очікувалося, збережуть свої місця через свої церемоніальні функції, також будуть усунені.
Законопроєкт, ймовірно, стане законом наступного року та виконає зобов’язання, взяті в маніфесті Лейбористської партії.
У своєму маніфесті лейбористи зобов’язалися запровадити пенсійний вік у 80 років для довічних колег і зрештою замінити Палату лордів альтернативною другою палатою, яка б більш репрезентувала Британію.
Тим часом уряд намагався збільшити свою кількість у верхній палаті, призначивши низку довічних колег, у тому числі кількох депутатів від Лейбористської партії, які виходять на пенсію.
Зараз є 277 консерваторів, 185 лейбористів і 183 крос-бенчери.
Законопроєкт про скасування спадкових перів буде розглядатись у Палаті громад у четвер у першому читанні, а в другому – пізніше восени. Представники уряду очікують, що законопроєкт буде обговорюватися протягом тривалого часу, коли він потрапить до лордів.
- Перші монети номіналом 1 фунт стерлінгів із зображенням Чарльза III надійшли в обіг цього тижня у Великій Британії, що знаменують нове правління короля.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.43
- EUR Купівля 45.34Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе