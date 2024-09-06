Уряд Британії запропонував прибрати з парламенту всіх спадкових перів

Про це повідомляє Guardian.

Згідно з пропозиціями, висунутими міністрами в четвер, 92 спадкових пери Британії, які успадкували титули від своїх батьків, втратять право голосувати у верхній палаті.

Цей крок мав би завершити реформи, вперше здійснені урядом Тоні Блера, який у 1999 році скасував 700-річне право всіх спадкових перів засідати в Лордах. Лише 92 з них, обраних із усієї групи, було дозволено залишатися.

Усі 92 спадкових пери, які зараз займають місця в Лордах, — білі чоловіки, а їхній середній вік трохи менше 70 років. Вони продовжували збільшувати свою кількість, проводячи проміжні вибори, коли один із них йде на пенсію або помирає.

У своєму маніфесті лейбористи заявили, що подальше існування спадкових перів є "невиправданим".

Урядовий законопроєкт означатиме, що у верхній палаті більше не буде спадкових перів. Граф-маршал і лорд-камергер, які, як очікувалося, збережуть свої місця через свої церемоніальні функції, також будуть усунені.

Законопроєкт, ймовірно, стане законом наступного року та виконає зобов’язання, взяті в маніфесті Лейбористської партії.

У своєму маніфесті лейбористи зобов’язалися запровадити пенсійний вік у 80 років для довічних колег і зрештою замінити Палату лордів альтернативною другою палатою, яка б більш репрезентувала Британію.

Тим часом уряд намагався збільшити свою кількість у верхній палаті, призначивши низку довічних колег, у тому числі кількох депутатів від Лейбористської партії, які виходять на пенсію.

Зараз є 277 консерваторів, 185 лейбористів і 183 крос-бенчери.

Законопроєкт про скасування спадкових перів буде розглядатись у Палаті громад у четвер у першому читанні, а в другому – пізніше восени. Представники уряду очікують, що законопроєкт буде обговорюватися протягом тривалого часу, коли він потрапить до лордів.