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У Великій Британії ввели в обіг монету із зображенням короля Чарльза і бджіл

Дар'я Тарасова
21 серпня, 2024 середа
13:16
Суспільство портрет короля Чарльза буде на монеті

Перші монети номіналом 1 фунт стерлінгів із зображенням Чарльза III надійшли в обіг цього тижня у Великій Британії, що знаменують нове правління короля

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Про це пише BBC.

Майже три мільйони монет номіналом 1 фунт стерлінгів із зображенням короля Чарльза III випустили в поштові відділення та банки Великої Британії. Монети, на зворотному боці яких зображено пару бджіл, знаменують нове правління короля та прославляють його любов до світу природи.

Попри те, що зʼявилися монети з королем, монети із зображенням королеви Єлизавети II залишаться в обігу. Нові набори монет карбують у відповідь на попит.

"Для мене велика честь оголосити, що монета короля Чарльза III в 1 фунт зараз перебуває в обігу. Ми знаємо, що серед колекціонерів і громадськості буде хвилювання, щоб отримати цей особливий шматочок історії у своїй монеті", — сказала директорка Королівського монетного двору Ребека Морган.

Бджоли є одним із восьми нових малюнків, які з’являться на національних монетах номіналом від 1 пенса до 2 фунтів. Нові дизайни монет були представлені ще в жовтні.

На монетах буде зображена флора і фауна країни. Тварини - від вивірки до глухаря - символізують важливість і хиткість світу природи.

Морган висловила надію, що проєкти всіх конфесій викликатимуть "важливі розмови про збереження цих важливих видів". Кожна монета була створена за підтримки королівського садівничого товариства та королівського товариства захисту птахів. Розмір і форма монет залишаються незмінними, що є ключовим, оскільки монети все ще широко використовуються в торгових автоматах, касах супермаркетів і паркоматах.
Але цифри на монетах були збільшені, щоб допомогти дітям розпізнавати цифри та вчитися рахувати.

Королівський монетний двір карбував монети кожного з британських монархів, починаючи з Альфреда Великого, уточнила Морган. Хоча в обігу були пам’ятні монети із зображенням короля Чарльза, ці нові зразки – офіційно відомі як остаточні – знаменують перехід до монет, які використовуватимуться у щоденному житті.

Монети мають стандартний дизайн, який можна побачити на більшості офіційних валют. Вони залишаються незмінними роками або навіть десятиліттями.

Попередній набір мав форму щита та був представлений за часів королеви Єлизавети II у 2008 році, і ще деякий час буде домінувати серед 29 мільярдів монет, що перебувають в обігу у Великій Британії.


 

Теги:
Світ
Велика Британiя
Чарльз ІІІ
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