Усі країни-члени будуть у безпеці, коли Україна стане повноправним членом НАТО, - глава МЗС Болгарії

Про це повідомляє МЗС Болгарії.

Зазначається, що Кондов узяв участь у трансатлантичній вечері, організованій держсекретарем США Ентоні Блінкеном у рамках щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН.

За його словами, зміцнення східного флангу НАТО та зміцнення безпеки Чорноморського регіону мають велике значення для безпеки.

Під час виступу міністр згадав Україну та наголосив, що країни-члени НАТО будуть справді у безпеці, коли Україна вступить до Альянсу.