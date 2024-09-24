План Зеленського з перемоги України передбачає запрошення до НАТО, - Єрмак

Про це він заявив під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку.

"Запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги. Я так само закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку РФ", - зазначив Єрмак.

Він також розповів, що План перемоги складається з двох частин - військової та дипломатичної.

"Ми повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити Путіна припинити бойові дії. Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в Росію", - наголосив керівник ОП.

За його словами, попри те, що Україна наростила виробництво зброї в шість разів, усе ще бракує ресурсів, технологій і часу, щоб виготовляти все необхідне.

Єрмак закликав союзників збільшити й пришвидшити доправлення пакетів військової допомоги. Зокрема, у пріоритетному списку - засоби ППО, дрони, засоби РЕБ, далекобійні системи та артилерійські снаряди.

"Також закликав партнерів збільшити інвестиції у виробництво української зброї та наголосив на важливості надання Україні дозволу на удари по території РФ і використання заморожених російських активів для підтримки нашої держави", - додав голова ОП.

Володимир Зеленський заявив, що План перемоги України у війні проти Росії можна реалізувати лише через швидкі рішення партнерів, які вони мають ухвалити в період із жовтня по грудень



