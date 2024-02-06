В аеропорту Мюнхена виявили валізи з готівкою у розмірі 1,4 млн євро
В аеропорту німецького Мюнхена було виявлено дві валізи, наповнені готівкою – всього в них намагались провезти 1,4 млн євро
Про це повідомляє пресслужба німецької митниці.
За даними митного розслідування гроші намагався провезти німець іранського походження. Він планував вилетіти до Стамбула. Співробітники охорони під час перевірки багажу виявили рівно складені стоси купюр у двох валізах. Сума знахідки склала 1,4 млн євро.
На вимогу прокурора незадекларовані кошти було конфісковано. У пасажира також було вилучено два мобільні телефони та апарат для рахування грошей. Через серйозні підозри у відмиванні грошей було видано ордер на арешт.
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