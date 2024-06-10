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В атаку йдуть добре оснащені малі штурмові групи ворога: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок

10 червня, 2024 понедiлок
09:26
Війна з Росією ЗСУ

Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка з Покровського напрямку, зазначив, що абсолютно всі штурмові групи противника мають засоби РЕБ, які вони виставляють на позиції, куди добираються

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Покровський напрямок сьогодні є найгарячішим і вже, мабуть, не перший місяць. Ворог постійно штурмує, намагається пробити лінію оборони, йому це не вдається. Підрозділи бригади тримають оборону у визначеній смузі, знищуючи кожного дня велику кількість окупантів та всього того, з чим вони йдуть на штурми. За минулу добу були знищені ворожий танк Т-72, а ще один пошкоджений, також антени МТ-ЛБ, безпілотні комплекси", - прокоментував Сергій Цехоцький.

За його словами, наша РЕБ садить велику кількість FPV-дронів противника, але їх летить неймовірна кількість, що є загрозою для українських позицій та воїнів.

"Ворог постійно вкладає нові сили, оновлює свої підрозділи. В атаку йдуть малі штурмові групи, які добре оснащені, озброєні. Абсолютно всі ці групи мають засоби РЕБ, які вони виставляють на позиції, куди добираються або намагаються добратися. Тому не треба вважати ворога некомпетентним або недоукомплектованим.  Відповідно, нам треба удосконалювати свої засоби РЕБ", - зауважив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

  • 9 червня у звіті Генерального штабу ЗСУ йшлося, що від початку доби на фронті відбулося 73 бойові зіткнення. Найактивніше російські окупанти атакують українські позиції на Покровському напрямку.







 

Теги:
Україна
зброя
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
безпілотник
втрати окупантів
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