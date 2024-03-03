В Інгушетії підпільники відмовилися здатися ФСБ й цілу ніч відстрілювалися
У місті Карабулак (Інгушетія, РФ) з вечора суботи, 2 березня, до ранку неділі, 3 березня 2023 року, у житловій забудові тривав бій з використанням автоматів, гранатометів і ручних гранат
Спецназ російської федеральної служби безпеки стріляв по вікнах квартири на 4-му поверсі 4-поверхового багатоквартирного будинку №25 на вулиці Оксанова. Звідти вівся вогонь у відповідь. Оскільки вони відмовилися здатися, шестеро "бойовиків" було знищено, передає ТАСС.
Під час бою виникла пожежа.
"Особи бандитів попередньо встановлені. За наявними даними, вони були прихильниками міжнародної терористичної організації ІДІЛ й були причетні до низки злочинів терористичної спрямованості, у тому числі нападу на пост ДПС (Дорожньої патрульної служби, - ред.) та вбивства трьох співробітників поліції у березні 2023 року", - повідомили у комітеті.
При цьому слід зазначити, що зазвичай повстанців Північного Кавказу російські силовики автоматично зараховують до ІДІЛ.
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Троє з шести загиблих, зокрема керівник групи, як наголошує ТАСС, "перебували у федеральному розшуку".
"Втрат серед працівників сил правопорядку та постраждалих серед цивільного населення немає", - запевняє російська пропаганда.
За даними оперативного штабу силовиків РФ у Республіці Інгушетія, режим "контртерористичної операції" (КТО) на вулиці Оксанова й ще трьох прилеглих вулицях діяв з 19:30 суботи до 12:45 неділі за місцевим часом.
Інгуське незалежне видання "Фортанга" називає ім'я керівника полеглої групи. Його звали Амірхан Гуражев.
Розбите боєм приміщення квартири з тілами загиблих чоловіків показав проєкт The Magas Times.
Окрім того, як пише "Фортанга", мешканців під'їзду, в якому перебували "імовірні бойовики", не евакуювали перед початком бою.
"Евакуація відбулася пізніше - мешканців прилеглих будинків та під'їздів на ніч розмістили у спортзалі школи", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада України прийняла в цілому постанову №10344 про визнання права інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави, засудження злочинів Росії проти інгушів та відновлення територіальної цілісності Інгушетії.
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