Вибори у Молдові: лідер прокремлівського блоку Додон закликав прибічників комуністів та соціалістів вийти завтра до парламенту аби "захистити перемогу"
Експрезидент Республіки Молдова, симпатик Путіна і його політики, соціаліст Ігор Додон в неділю, 28 вересня 2025 року, у день обрання нового складу парламенту Молдови звернувся до тих, хто збирається голосувати за очолюваний ним опозиційний проросійський "Патріотичний блок"
Його слова наводить портал Newsmaker.md.
Як висловився Додон, сьогодні "важливий день для Молдови", і його голос було віддано за "повернення до нормального життя".
"Нормальним життям" політик називає відмову від курсу на членство Молдови у ЄС та НАТО, що впроваджується нинішньою президенткою Маєю Санду та її командою, й повернення до союзницьких відносин з Росією.
Читайте також: Чому парламентські вибори у Молдові такі важливі для Росії та як вона хоче вплинути на їхній результат. Пояснюємо
При цьому Додон закликав людей зібратися у понеділок, 29 вересня, о 12:00 перед будівлею парламенту Молдови на бульварі Штефан чел Маре, 105 у Кишиневі.
"Ми повинні бути готові завтра захистити нашу перемогу. Те, що опозиція виграє ці вибори, вже очевидно. Ми не повинні дозволити їм вкрасти наші голоси", - заявив Додон.
Які молдовські партії входять до проросійського "Патріотичного блоку" та хто їх очолює
Партія соціалістів Республіки Молдова - голова: Ігор Додон.
Партія комуністів Республіки Молдова - голова: Володимир Воронін, ще один проросійський експрезидент.
"Серце Молдови" - голова: ексбашкан Гагаузії Ірина Влах (партія не допущена до виборів, але кандидати лишилися у списках блоку).
"Майбутнє Молдови" - голова: Василь Тарлєв, прем'єр за президентства Вороніна.
- У Молдові досі не було проведено декомунізацію, тому ідейні марксисти-леніністи діють у легальному політичному полі.
- Додон напряму спілкується особисто з Путіним та оточенням російського диктатора. Регулярно відвідує Москву. В нинішній Молдові де-юре це також не заборонено.
- Повністю не допущено до участі у виборах було мережу політпроєктів мільярдера-утікача Ілана Шора, який нині переховується у Москві та є особистим другом Пєскова.
