Вибори у Молдові: лідер прокремлівського блоку Додон закликав прибічників комуністів та соціалістів вийти завтра до парламенту аби "захистити перемогу"

Його слова наводить портал Newsmaker.md.

Як висловився Додон, сьогодні "важливий день для Молдови", і його голос було віддано за "повернення до нормального життя".

"Нормальним життям" політик називає відмову від курсу на членство Молдови у ЄС та НАТО, що впроваджується нинішньою президенткою Маєю Санду та її командою, й повернення до союзницьких відносин з Росією.

При цьому Додон закликав людей зібратися у понеділок, 29 вересня, о 12:00 перед будівлею парламенту Молдови на бульварі Штефан чел Маре, 105 у Кишиневі.

"Ми повинні бути готові завтра захистити нашу перемогу. Те, що опозиція виграє ці вибори, вже очевидно. Ми не повинні дозволити їм вкрасти наші голоси", - заявив Додон.

Які молдовські партії входять до проросійського "Патріотичного блоку" та хто їх очолює

Партія соціалістів Республіки Молдова - голова: Ігор Додон.

Партія комуністів Республіки Молдова - голова: Володимир Воронін, ще один проросійський експрезидент.

"Серце Молдови" - голова: ексбашкан Гагаузії Ірина Влах (партія не допущена до виборів, але кандидати лишилися у списках блоку).

"Майбутнє Молдови" - голова: Василь Тарлєв, прем'єр за президентства Вороніна.