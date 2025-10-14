Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Розвиток, інновації, турбота про пацієнтів: компанія Farmak відзначає 100-річний ювілей
Розвиток, інновації, турбота про пацієнтів: компанія Farmak відзначає 100-річний ювілей

Олена Чернінька
14 жовтня, 2025 вiвторок
13:58
Від невеликого заводу на столичному Подолі до міжнародного гравця з присутністю у понад 60 країнах світ: найбільша українська фармацевтична компанія Farmak відзначає 100-річчя

З 1925 року вона пройшла шлях від виробництва кількох діючих речовин до національного лідера галузі з виробництва готових лікарських засобів. Сьогодні це сучасне підприємство, що відповідає міжнародним стандартам Належної виробничої практики та входить до числа найбільших експортерів українських ліків.

“Фармацевтика не стоїть на місці.Сьогодні ми маємо дуже багато високоякісних, ефективних ліків. І протягом цих 100 років розвиток фармацевтики пішов дуже і дуже далеко”, – розповідає Філя Жебровська, голова Наглядової ради Farmak.

У портфелі компанії – понад 450 лікарських засобів для лікування серцево-судинних, ендокринних, гастроентерологічних та інших хвороб. Щороку з’являється до 20 нових препаратів.

Farmak має 3 заводи, 13 лабораторій із досліджень і розробки та 7 лабораторій контролю якості. Компанія співпрацює з понад 50 науковими центрами світу, а її продукція представлена на ринках Євросоюзу, Азії, Латинської Америки,Близького Сходу та Австралії. 

“Наука, люди і якість – для фармацевтики це платформа, основа, без якої не можна сьогодні рухатися. Які б високі технології ми не мали сьогодні, скільки б не вкладали в “залізо” чи штучний інтелект, без людей це не працює. І тому люди – це сьогодні ключове”, – вважає Філя Жебровська, голова Наглядової ради Farmak. 

Наразі Група компаній Farmak має 11 представництв та компаній за кордоном – від Польщі та Великої Британії до В’єтнаму й Об’єднаних Арабських Еміратів.

Виробництво Farmak, фото: Farmak

Головним пріоритетом діяльності Farmak залишається пацієнт і його здоров’я. 

Філософія компанії  полягає у турботі про людей, відповідальності і постійних інноваціях. Нинішній ювілей є знаковим, адже одиниці компаній у світі досягають 100-річного рубежу, залишаючись успішними. Український виробник Farmak — серед них.

“Ми хочемо бути взірцем компанії на українському ринку. Показувати приклад, – не з точки зору прибутковості або обсягів продажу, а з точки зору підходів до ведення бізнесу, до роботи з людьми, до роботи з іншими стейкхолдерами. Це наше завдання, і ми хочемо в цьому бути прикладом і безперечним лідером”, - розповідає Володимир Костюк, генеральний директор Farmak.

 

