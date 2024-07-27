Вночі РФ атакувала Україну ракетою Х-59/Х-69, запускала ударні та розвідувальні БПЛА: як відпрацювала українська ППО
У ніч на 27 липня українська ППО знищила ворожу ракету Х-59/Х-69 та усі чотири ударні БПЛА типу "Shahed". Також було збито ще вісім повітряних цілей
Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
У ніч на 27 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області та чотирма ударними БПЛА "Shahed" із російського Приморсько-Ахтарська.
"Усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях", - відзвітував командувач.
Крім того, за словами Олещука, протягом минулої та за поточну добу протиповітряною обороною знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: 4 розвідувальні БПЛА "Supercam", 1 ударно-розвідувальний БПЛА "Форпост", 1 БПЛА (тип встановлюється), 2 баражуючі боєприпаси "Ланцет".
- Протягом минулої доби, 26 липня, зафіксовано 122 бойових зіткнення. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 ворожих штурмів.
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