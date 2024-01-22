З питання мобілізації сьогодні зробили шоу, - екскомандир полку "Азов" Жорін
Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що кількість мобілізованих може бути меншою, ніж 500 тисяч
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Проблема в тому, що з цього абсолютно звичайного, логічного процесу створюють шоу, в якому також бере участь Російська Федерація. Їм дуже подобається спостерігати, як ми між собою дискутуємо, сваримось і розбираємось. Сьогодні дуже багато уваги приділяють цьому питанню. Але в нас війна і абсолютно зрозуміло, що нам потрібно проводити мобілізацію, щоб поповнювати війська та давати комусь відпочивати. Хтось користується цим, маніпулює цифрою, яку незрозуміло звідки взяли, і влаштовує істерику в суспільстві", - сказав Жорін.
Причин влаштовувати подібне немає. Як рік назад відбувалась мобілізація в країні, так і зараз триває і буде продовжуватись, доки в країні війна, зауважив він.
"Питання мобілізації є обов'язковим, невіддільним і нічого надзвичайного в цьому процесі абсолютно немає. Мобілізація має відбуватись постійно, треба припинити істерику, інформаційні шоу і програми навколо цього питання. Ми маємо поставити на облік всіх, як мінімум чоловіків, зрозуміти, скільки їх є, в якому вони стані й далі вже призивати до війська саме тих, хто в армії на сьогоднішній день потрібен", - зазначив екскомандир полку "Азов".
За його словами, потрібно міняти системний підхід до питання мобілізації.
"Він включає в себе підготовку особового складу, інформування, роботу з населенням у плані підготовки людей до нових умов і реалій життя, в яких ми перебуваємо", - додав Жорін.
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Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.
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Нещодавно президент України Володимир Зеленський назвав законопроєкт про мобілізацію питанням справедливості, однак наголосив, що не бачить потреби мобілізовувати пів мільйона людей.
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