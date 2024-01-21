"Це питання справедливості": Зеленський заявив, що кількість мобілізованих може бути меншою, ніж 500 тисяч

Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

"Питання мобілізація - це перш за все розуміння, що це таке для різних верст суспільства. Це питання справедливості, бо є люди, які з першого дня на війні, і те, що вони не жаліються, це не значить, що немає бути можливості їх замінити, їм відпочити", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо не вистачає людей на полі бою, держава зобов'язана дати військовим інструмент у вигляді мобілізації.

Проте президент наголосив, що це не означає, що мобілізованих потрібно одразу кидати у бій, адже "це не м'ясо". Він додав, що люди повинні отримати військовий вишкіл, достатнє забезпечення і визначений термін служби.

"Тому закон про мобілізацію потрібен - розумний і справедливий. Тобто для військових - це потрібно. Не можна сказати, що їм вистачить армії. Це нечесно і несправедливо. Вся історія про мобілізацію – це питання справедливості. Комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине. Справедливо, що людина повинна знати, куди вона йде, і наскільки", - підкреслив очільник держави.

Про втому від війни

Крім того, Зеленський прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито втому від війни в Україні.

"Втомленість від війни ми не можемо собі дозволити. Я говорю не тільки про фронт, це і люди, які працюють, які мають бізнес і сплачують податки. Можна втомитися під ракетами це робити, але люди продовжують", - сказав президент.

Він зазначив, що Україна не має права на втому від війни, тому що "ми втратимо те, що маємо".

"Можна собі дозволити втомитись ввечері після роботи, але зранку прийдеться захищати державу, боротися за неї, якщо ми хочемо її зберегти", - сказав президент.

Про необхідну кількість мобілізованих

Президент України також сказав, що мобілізація, ймовірно, буде меншою, ніж 500 000 людей, про які йдеться у проєкті закону.

"Я особисто поки що не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому, що це люди, життя. Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: пів мільйона треба мобілізувати. А третє, це гроші. І як би хто не ставився, всі ці фінанси не походять від партнерів - усе це дає український бюджет", - наголосив лідер держави.

Він додав, що на пів мільйона мобілізованих до лав ЗСУ є запит, однак "потрібно усе рахувати дуже правильно".

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації. Також там йдеться про зміну призовного віку з 27 до 25 років, надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів. Крім того, усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити в запас.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.