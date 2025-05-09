За передовими українськими БПЛА - майбутнє війни, - ексголова ЦРУ Петреус
Непілотовані авіаційні комплекси, якими оперує Україна, стримуючи агресію РФ, - це вбивча зброя, завтрашні технології, за якими буде майбутнє війни
Про це сказав член Ради безпеки КБФ, командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, директор Центрального розвідувального управління США у 2011-12 роках генерал Девід Петреус під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму, який відбувається 8-9 травня.
"Те, що ми бачимо в плані інновацій – мабуть, найпередовіше в світі", - сказав він, наголосивши, що йдеться про "завтрашні технології".
За його словами, українці тримають лінію фронту і в цьому контексті важливі саме інновації. "Українці мають непілотовані системи, починаючи з дронів-самовбивць, і це абсолютно вбивча зброя. Навіть бронетанкова зброя не вистоїть проти цього", - наголосив Девід Петреус.
Він уточнив, що йдеться і про розвідувальні дрони, і про морські дрони, які використовуються для знищення ворога у Чорному морі. "У цьому майбутнє війни", - підсумував ексголова ЦРУ.
- Україна досягла суттєвого прогресу в розвитку військових технологій і поступово зрівнюється з Росією в ключових сферах озброєння — передусім БПЛА та артилерії, - про це сказав директор Об’єднаного штабу планування і командування та керівник Спеціального штабу з питань України міністерства оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдинґ.
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