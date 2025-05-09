За передовими українськими БПЛА - майбутнє війни, - ексголова ЦРУ Петреус

Про це сказав член Ради безпеки КБФ, командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, директор Центрального розвідувального управління США у 2011-12 роках генерал Девід Петреус під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму, який відбувається 8-9 травня.

"Те, що ми бачимо в плані інновацій – мабуть, найпередовіше в світі", - сказав він, наголосивши, що йдеться про "завтрашні технології".

За його словами, українці тримають лінію фронту і в цьому контексті важливі саме інновації. "Українці мають непілотовані системи, починаючи з дронів-самовбивць, і це абсолютно вбивча зброя. Навіть бронетанкова зброя не вистоїть проти цього", - наголосив Девід Петреус.

Він уточнив, що йдеться і про розвідувальні дрони, і про морські дрони, які використовуються для знищення ворога у Чорному морі. "У цьому майбутнє війни", - підсумував ексголова ЦРУ.