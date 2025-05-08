В артилерії та БПЛА Україна не поступається Росії, - представник міноборони Німеччини

Про це сказав директор Об’єднаного штабу планування і командування та керівник Спеціального штабу з питань України міністерства оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдинґ під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму, який відбувається 8-9 травня.

За його словами, досягнення останніх років стали можливими завдяки потенціалу українського виробництва і зростанню інновацій в оборонній промисловості.

"Ми вже зрівнялися з Росією у військовій міці щодо артилерії та БПЛА. Це результат потужної трансформації української оборонної промисловості", - заявив Крістіан Фройдинґ.

Водночас він підкреслив, що для успішного ведення затяжної війни потрібно більше вкладати у промисловий розвиток. "Чи достатньо ми зробили для зміцнення наших виробничих потужностей? Це відкрите питання. Простір для вдосконалення ще є", - додав генерал-майор.

"Маємо об’єднати інноваційний потенціал України та європейських країн. Лише так ми зможемо не просто зрівнятися, а й подолати перевагу Росії у цій галузі", - підсумував він.

Голова Військового комітету НАТО у 2021-2025 роках адмірал Бауер зазначив, що Росія втратила понад 700 тисяч військових і все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі в Україні



