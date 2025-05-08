В артилерії та БПЛА Україна не поступається Росії, - представник міноборони Німеччини
Україна досягла суттєвого прогресу в розвитку військових технологій і поступово зрівнюється з Росією в ключових сферах озброєння — передусім БПЛА та артилерії
Про це сказав директор Об’єднаного штабу планування і командування та керівник Спеціального штабу з питань України міністерства оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдинґ під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму, який відбувається 8-9 травня.
За його словами, досягнення останніх років стали можливими завдяки потенціалу українського виробництва і зростанню інновацій в оборонній промисловості.
"Ми вже зрівнялися з Росією у військовій міці щодо артилерії та БПЛА. Це результат потужної трансформації української оборонної промисловості", - заявив Крістіан Фройдинґ.
Водночас він підкреслив, що для успішного ведення затяжної війни потрібно більше вкладати у промисловий розвиток. "Чи достатньо ми зробили для зміцнення наших виробничих потужностей? Це відкрите питання. Простір для вдосконалення ще є", - додав генерал-майор.
"Маємо об’єднати інноваційний потенціал України та європейських країн. Лише так ми зможемо не просто зрівнятися, а й подолати перевагу Росії у цій галузі", - підсумував він.
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