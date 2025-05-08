Росія втратила понад 700 тисяч військових і все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі в Україні - адмірал Бауер

Про це він сказав під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму, який відбувається 8-9 травня та транслюється наживо.

"Росія втратила понад 700 тисяч своїх людей пораненими і загиблими, і все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі. А без підтримки Китаю та інших автократичних режимів Росія ніколи б навіть не змогла продовжувати війну. Присутність президента Сі на Червоній площі, запланована на завтра, є якраз свідченням того, що сили зла об'єднуються. Тому що їх лякає сила, яку демонструють країни-члени Альянсу", - наголосив Бауер.

Також він зазначив, що Росія швидко перебудовується на "воєнні рейки", але водночас вона несе величезні втрати за "дуже маленькі перемоги".

"Україні, попри питання з особовим складом, вдається дуже добре відстоювати свої позиції», - сказав адмірал, додавши, що ми бачимо, на що перетворилося те, що Кремль вважав триденною війною".

"Я думаю, що попри різні погляди, ми маємо зійтись у найголовнішому: ми не можемо погодитися, що якась країна може захоплювати землі іншої країни. Ми не можемо прийняти це як норму. Це щось, з чим ми не можемо погодитись, і не будемо це робити. Як ми і дотримувалися цієї позиції останні три роки", - зазначив він.

Роб Бауер наголосив, що необхідно продовжувати підтримувати Україну та забезпечити досягнення справедливого миру.

"Адже з цього почалася вся проблема. Росія здійснила повномасштабне вторгнення, але вторгнення почалося ще у 2014 році, і продовжувалося у 2022. Це перше. Друге. Нам також необхідно забезпечити, щоб був справедливий мир для України, щоб продовжувати підтримувати Україну, аби поставити її у найкращу і найсильнішу позицію при проведенні будь-яких переговорів, коли вони розпочнуться", - підкреслив адмірал.