За результатами опитування, 88% українців підтримують стратегічну українізацію, - Шпак

Про це в ефірі Еспресо сказала перша заступниця керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Аліна Шпак.

"За результатами опитування, зокрема того, що 88% українців підтримують стратегічну українізацію, ми бачимо чітку демонстрацію підтримки чинної мовної політики. Адже, нагадаю, що у 2019 році, коли ухвалювався закон про мову, на той час доволі радикальний, він був спрямований на захист прав україномовного населення та запровадження обов'язкового використання української мови у всіх публічних сферах. І тепер ми бачимо, що ця ідея знаходить підтримку в 88% громадян. Тоді ж, у 2019 році, підтримка становила приблизно 60%", - зазначила Шпак.

За словами першої заступниці керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, наразі спостерігається поступове зростання підтримки мовної політики, яку впроваджує держава.

"Чи означає це, що закон повністю спрацював? Ні. Ми й досі бачимо чимало проблем - як з його виконанням, так і з відсутністю української мови у багатьох сферах. Така проблема існує. Щороку ми працюємо з великою кількістю скарг. Але правова та законодавча база вже створена. І логіка така: українець повинен мати можливість отримати будь-яку послугу чи інформацію в Україні державною мовою", - наголосила Шпак.



