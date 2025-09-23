Захід зацікавлений в українських технологіях: експерт Бадрак про продаж української зброї

Про це Еспресо розповів Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.

"Якщо до російської війни Україна була здатна виробляти кінцеві зразки хіба що військово-транспортних літаків, танків, РЛС та військових вантажівок, то з війною українці навчилися виробляти понад 200 типів різних безпілотних авіаційних комплексів, кілька десятків типів наземних та морських роботизованих комплексів, системи управління та ситуаційної обізнаності, засоби артилерії, зенітно-ракетні комплекси, та й десятки типів різноманітних ракет, бойові броньовані автомобілі, засоби РЕБ, РЕР і ще дуже багато чого", - зазначає експерт.

За його словами, "західні партнери вже не роблять таємницю у своїх прагненнях придбати або перекупити українські технології (деякі навіть просто вкрасти), переманити кращих інженерів та конструкторів зброї або просто здійснити поглинання передових компаній". Більше того, на Заході збентежені розвитком українських оборонних технологій – вже неабияк бояться конкуренції, бо українці роблять втричі швидше, у п’ять разів дешевше та й технології мають часто передові, які краще західних.

"Україна й далі продовжує дивувати рішеннями та цінами. Наприклад, появою в об’єктивах серпня 2025 року нової крилатої ракети "Фламінго": у 5 разів дешевша за Tomahawk, але потужніша за "американця", з неймовірно великою бойовою частиною у 1150 кілограмів та дальність польоту понад 3000 кілометрів (базова версія КР Tomahawk – 1600 км)", - розповідає Бадрак. І додає, що Заходу цікаві українські технології в таких системах як БАК, НРК, РЕБ, МРК (морські дрони) та інших. Є передові інноваційні рішення і в ракетних технологіях.

За словами експерта, потужний механізм технологічної взаємодії – фінансування українських виробників винятково на своїх територіях. "Сьогодні і йдеться про близько трьох десятків релокацій українських підприємств або їх СП з іноземними. Більша частина продукції або навіть уся може спрямовуватися Силам оборони України, однак західний учасник отримує можливість виробляти таку продукцію і для потреб своєї оборони", - розповідає експерт.

Захід справді готовий надавати значні ресурси, щоб українські технології запрацювали швидше – і в інтересах України, і в інтересах Європи. Експерт наводить приклад: компанія First Contact (виробник різних типів дронів та засобів РЕБ) робить великий РЕБ і в рамках рішень Рамштайну отримала солідне замовлення за гроші ФРН. "Це приклад вдалого експорту технологій, бо в першу чергу комплекс потрібен нам, а вже потім він може стати "німецьким". Іншими словами, Україні треба вижити, але й попіклуватися про майбутнє передових компаній на ринку озброєнь", - зазначає Бадрак.

Він такод розповідає, що дві українські компанії вже обрані американським замовником (Defense Innovation Unit) для створення прототипів безпілотників для США в рамках проєкту ARTEMIS, відкривається спільне виробництво з Данією тощо. "Обігові кошти надають можливість швидше рухатися вперед та розвивати й удосконалювати техніку, завдяки оперативному зворотному зв’язку з фронту. Останнє є рушійною силою, і цього козиря західний світ не має", - зауважує експерт.