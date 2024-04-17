Закупили неякісну амуніцію для ЗСУ: перед судом постануть ексзаступник міністра оборони та його пособник
Колишній заступник міністра оборони, керівник Департаменту держзакупівель МОУ, а також начальник Центрального управління контролю якості, які закупили неякісну амуніцію для військових, постануть перед судом
Про це повідомляють ДБР та Офіс генпрокурора.
Зазначається, що посадовці підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн.
"Ексзаступник міністра оборони, зокрема, лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових: бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Всі договори укладалися за умови повної передплати", - йдеться у повідомленні.
За словами прокурорів, експосадовці проігнорували необхідність забезпечення належного контролю за якістю продукції. Вони прийняли без перевірки засоби індивідуального захисту та передали неякісну продукцію на військові склади ЗСУ.
Згідно з висновками експертиз дана амуніція не відповідає державним та військовим стандартам, технічним вимогам для закупівлі бронежилетів різних типів і не може належним чином захистити українських військовослужбовців.
Прізвища обвинувачуваного Офіс генпрокурора та ДБР не називають, проте обставини вказують на колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова.
- Саме Шаповалов та керівник Департаменту держзакупівель МОУ Богдан Хмельницький розкрадали бюджетні кошти на закупівлі бронежилетів та форми для ЗСУ.
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