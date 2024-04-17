Закупили неякісну амуніцію для ЗСУ: перед судом постануть ексзаступник міністра оборони та його пособник

Про це повідомляють ДБР та Офіс генпрокурора.

Зазначається, що посадовці підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн.

"Ексзаступник міністра оборони, зокрема, лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових: бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Всі договори укладалися за умови повної передплати", - йдеться у повідомленні.

За словами прокурорів, експосадовці проігнорували необхідність забезпечення належного контролю за якістю продукції. Вони прийняли без перевірки засоби індивідуального захисту та передали неякісну продукцію на військові склади ЗСУ.

Згідно з висновками експертиз дана амуніція не відповідає державним та військовим стандартам, технічним вимогам для закупівлі бронежилетів різних типів і не може належним чином захистити українських військовослужбовців.

Прізвища обвинувачуваного Офіс генпрокурора та ДБР не називають, проте обставини вказують на колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова.