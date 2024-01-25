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Запіканка з фаршем та макаронами під соусом "Бешамель". Ділимося рецептом
Рецепт запіканки з макаронів може мати різне наповнення. Залежно від того, що у вас є в холодильнику. Запіканка з макаронів може бути з м'ясом, з сиром, з ковбасою, з яйцем, з куркою, з овочами, з грибами тощо
Інгредієнти для запіканки з макаронів:
- фарш м'ясний - 700 г
- макарони - 400 г
- помідор – 2-4 шт.
- томат-паста - 70 г
- печериці - 300 г
- сир - 300 г
- цибуля - 1-2 шт.
- олія - 20 мл
- сіль - на смак
- перець чорний мелений - на смак
- зелень – на смак
Для соусу:
- молоко – 1 л
- масло вершкове - 100 г
- борошно - 100 г
- сіль - на смак
- перець чорний мелений - на смак
- часник - за бажанням
Покроковий рецепт приготування запіканки з фаршем та макаронами під соусом "Бешамель":
- макарони відварити в киплячій воді з додаванням олії та солі до готовності
- воду злити
- цибулю дрібно нарізати кубиками та обсмажити на вершковому маслі
- додати нарізані печериці, злегка обсмажити
- до грибів та цибулі додати фарш
- обсмажити все разом
- посолити, поперчити, додати спеції
- помідор нарізати кубиками
- якщо мало помідорів, можна замінити їх томатною пастою
- усе разом тушкувати 10-15 хв.
- у сковороді розтопити вершкове масло
- у розтоплену олію додати борошно
- добре перемішати
- злегка обсмажити
- тонкою цівкою влити молоко
- ретельно перемішати
- довести до кипіння
- варити, помішуючи, поки соус не стане схожим на рідку сметану
- зняти з вогню
- посолити
- за бажанням можна додати часник
- у форму для запікання викласти макарони
- розрівняти
- поверх макаронів вилити половину соусу
- розподілити його по всій поверхні
- викласти фарш
- акуратно розрівняти
- на фарш викласти соус, що залишився
- помідори нарізати кружальцями
- викласти поверх запіканки
- сир натерти на середній тертці
- посипати запіканку
- поставити у не розігріту духовку
- випікати запіканку з фаршем при температурі 180 градусів до золотистої скоринки.
Смачного!
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