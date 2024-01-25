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Запіканка з фаршем та макаронами під соусом "Бешамель". Ділимося рецептом

25 січня, 2024 четвер
18:45
рецепти запіканка з макарон

Рецепт запіканки з макаронів може мати різне наповнення. Залежно від того, що у вас є в холодильнику. Запіканка з макаронів може бути з м'ясом, з сиром, з ковбасою, з яйцем, з куркою, з овочами, з грибами тощо

рецепт запіканки з макаронів

Інгредієнти для запіканки з макаронів:

  • фарш м'ясний - 700 г
  • макарони - 400 г
  • помідор – 2-4 шт.
  • томат-паста - 70 г
  • печериці - 300 г
  • сир - 300 г
  • цибуля - 1-2 шт.
  • олія - 20 мл
  • сіль - на смак
  • перець чорний мелений - на смак
  • зелень – на смак

Для соусу:

  • молоко – 1 л
  • масло вершкове - 100 г
  • борошно - 100 г
  • сіль - на смак
  • перець чорний мелений - на смак
  • часник - за бажанням

Покроковий рецепт приготування запіканки з фаршем та макаронами під соусом "Бешамель":

  • макарони відварити в киплячій воді з додаванням олії та солі до готовності 
  • воду злити
  • цибулю дрібно нарізати кубиками та обсмажити на вершковому маслі
  • додати нарізані печериці, злегка обсмажити
  • до грибів та цибулі додати фарш
  • обсмажити все разом
  • посолити, поперчити, додати спеції
  • помідор нарізати кубиками
  • якщо мало помідорів, можна замінити їх томатною пастою
  • усе разом тушкувати 10-15 хв.
  • у сковороді розтопити вершкове масло
  • у розтоплену олію додати борошно
  • добре перемішати
  • злегка обсмажити
  • тонкою цівкою влити молоко
  • ретельно перемішати
  • довести до кипіння
  • варити, помішуючи, поки соус не стане схожим на рідку сметану
  • зняти з вогню
  • посолити
  • за бажанням можна додати часник
  • у форму для запікання викласти макарони
  • розрівняти
  • поверх макаронів вилити половину соусу
  • розподілити його по всій поверхні
  • викласти фарш
  • акуратно розрівняти
  • на фарш викласти соус, що залишився
  • помідори нарізати кружальцями
  • викласти поверх запіканки
  • сир натерти на середній тертці 
  • посипати запіканку
  • поставити у не розігріту духовку
  • випікати запіканку з фаршем при температурі 180 градусів до золотистої скоринки.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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