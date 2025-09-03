"Зараз ми почуваємося досить упевнено": експерт Харченко про стан енергетики

Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Енергетики виконали дуже важку, нестандартну, часто інженерну роботу, відновивши великі потужності, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Певний відсоток потужностей, що навіть вважалися такими, які відновити неможливо, було відновлено - і вони працюють. Саме тому ми практично пройшли це літо без обмежень, навіть для бізнесу. Тобто ми нормально пережили цей період", - зауважив Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики наголосив, що подальший розвиток подій залежить від того, чи триватимуть нові атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.

"Атаки відбуваються щотижня, але енергетикам вдається оперативно реагувати так, що більшість українців навіть не помічають перебоїв у постачанні електроенергії. Постраждалі регіони, звісно, відчувають відключення. Наприклад, у Сумах світла може не бути цілий день. Мешканці Сум добре знають це, тоді як більшість інших регіонів - ні. Аналогічна ситуація спостерігається у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, особливо в тих частинах, що ближчі до лінії фронту", - зазначив Харченко.

За словами експерта, такі відключення здебільшого є аварійними, і відбуваються через прямі влучання, але зазвичай електропостачання відновлюється протягом 4–5 годин. Тобто ми навчилися протистояти цим атакам на певному рівні.

Директор Центру досліджень енергетики також додав, що багато українців подбали про власну енергетичну безпеку.

"Споживання електроенергії приватними будинками зменшилося завдяки встановленню сонячних панелей і акумуляторів. Аналогічні кроки зробили й деякі бізнеси, які встановили власну генерацію та припинили споживати електроенергію із загальної мережі. Зараз ми перебуваємо в точці, де почуваємося досить упевнено за поточної ситуації. Я не кажу, що буде, якщо економіка зростатиме, а разом із нею й споживання - це зрозуміло. Але на сьогодні ми доволі добре захищені. Ми відновили потужності й навіть експортуємо", - резюмував Харченко.