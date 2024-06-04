Зараз у Європі створений неформальний "Веймарський трикутник", який має ініціювати допомогу Україні в ЄС, - Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький вважає, що в Європі створена коаліція лідерів щодо підтримки України, до якої увійшли Польща, Німеччина та Франція
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Зараз в Європі створений неформальний "Веймарський трикутник", до якого увійшли демократична Польща, Німеччина та Франція. Саме ці країни мають ініціювати й ініціюють підтримку України в Європейському Союзі. Це дуже важливо напередодні президентських виборів у США. Які будуть результати цих виборів, ми поки не знаємо. Втім, саме результати цих виборів становлять для України чимало загроз", - пояснив Княжицький.
Нардеп наголосив, що Україна має якомога скоріше скористатись вікном можливостей для підтримки країни
"Саме тому, вікно можливостей для нашої підтримки є не таким великим. Оскільки у Франції також може змінитись влада і ми маємо якомога скоріше переконати демократичний світ підтримати Україну й зберегти себе, як нація. Ми маємо скористатись вікном можливостей, яке нам дає перемога демократії в Польщі", - додав він.
- 3 травня народний депутат і співголова Групи ВРУ з міжпарламентських звʼязків з республікою Польща Миколи Княжицького взяв участь в 10 Міжнародному форумі “Європа з поглядом у майбутнє” у Гданську
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