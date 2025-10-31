Зашкварні історії та ексклюзиви: В Україні запустився новий YouTube-канал про шоу-бізнес "Зіркотека"
В українському YouTube-просторі з'явився новий канал, присвячений світу шоу-бізнесу
В українському YouTube-просторі з'явився новий канал, присвячений світу шоу-бізнесу — "Зіркотека". Автором і ведучим проекту став відомий журналіст та зірковий блогер Ярослав Гопаца.
Як зазначає автор, мета каналу — оперативно, цікаво та нестандартно інформувати глядачів про головні новини сфери. При цьому фокус робиться не лише на світлих моментах, як-от прем'єри чи концерти, але й на гучних скандалах та резонансних історіях.
Стартував канал з однієї з ключових запланованих рубрик — "Поребрик шоу-бізнесу": присвяченою викриттю діячів культури, які стали на бік країни-агресора, або, як каже сам ведучий у першому відео, "зрадникам і запроданцям". Подача новин має іронічний характер, з акцентом на "крінжових проявах та токсичності" фігурантів.
У рубриці Ярослав Гопаца аналізує вчинки та заяви Лоліти Мілявської, Cергія Звєрєва, Філіпа Кіркорова, а також розповідає про російські наративи у мультфільмі "Маша та Ведмідь".
Окрім "Поребрику", на каналі "Зіркотека" планується вихід й інших цікавих рубрик.
