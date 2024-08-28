Зеленський наказав утворити на Запоріжжі дві міські військові адміністрації
Президент Володимир Зеленський ухвалив створити військові адміністрації населених пунктів у двох районах Запорізькій області
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Утворити: Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області; Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області", - йдеться в указі №597/2024.
Генеральному штабу ЗСУ та Запорізькій облдержадміністрації доручено здійснити заходи з утворення військових адміністрацій відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану".
Указ про утворення зазначених військових адміністрацій набирає чинності з дня його опублікування.
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