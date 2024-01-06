Зеленський підвищив у званнях очільника СБУ Малюка та його заступника
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 6 січня, підвищив у званнях очільника Служби безпеки Василя Малюка та його заступника Олександра Поклада
Про це стало відомо з указів №3/2024 та №4/2024, які опубліковані на сайті президента.
Таким чином, очільнику СБУ генерал-майору Василю Малюку надали звання генерал-лейтенанта. А його заступника Олександра Поклада підвищили з бригадного генерала до генерал-майора.
Довідково. Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року у місті Коростишів Житомирської області. Має вищу юридичну освіту, яку здобув у Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю "Правознавство".
З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю.
Від січня 2020 року перейшов до Центрального управління Служби безпеки України на посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. У березні 2020 року призначений першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Указом Президента України №174/2022 від 25 березня 2022 року йому надали військове звання - бригадний генерал.
18 липня 2022 року Малюка призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України.
6 лютого 2023 року Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Василя Малюка головою СБУ. У тому ж місяці він очолив відомство.
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