Зеленський підвищив у званнях очільника СБУ Малюка та його заступника

Про це стало відомо з указів №3/2024 та №4/2024, які опубліковані на сайті президента.

Таким чином, очільнику СБУ генерал-майору Василю Малюку надали звання генерал-лейтенанта. А його заступника Олександра Поклада підвищили з бригадного генерала до генерал-майора.

Довідково. Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року у місті Коростишів Житомирської області. Має вищу юридичну освіту, яку здобув у Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю "Правознавство".

З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Від січня 2020 року перейшов до Центрального управління Служби безпеки України на посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. У березні 2020 року призначений першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Указом Президента України №174/2022 від 25 березня 2022 року йому надали військове звання - бригадний генерал.

18 липня 2022 року Малюка призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України.

6 лютого 2023 року Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Василя Малюка головою СБУ. У тому ж місяці він очолив відомство.