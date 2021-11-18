Неймовірно інтригуюча історія: Промоутер хоче побачити бій Усик - Канело

Про це Красюк розповів у інтерв'ю каналу Boxing UK.

За його словами, ймовірність того, що Сауль Альварес коли-небудь виступить у надважкій вазі досить велика.

"Були приклади Джеймса Тоні, Роя Джонса-молодшого. Не бачу великих перешкод, чому б Канело не спробувати сили у надважкій вазі. Він сильний хлопець, довів свою спроможність у різних вагових категоріях, зараз він підніметься до крузервейту", - обґрунтував Красюк.

Він додав, що перехід Альвареса у надважку вагу є інтригуючим і він хотів би побачити його бій з Усиком.

"Це неймовірно інтригуюча історія – побачити бійця із напівсереднього дивізіону хевівейті. Канело – Усик, це був би цікавий бій. З іншого боку, ви можете уявити собі поєдинок Альвареса та Ф'юрі? Неймовірно", - сказав Красюк.

31-річний Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та заради наступного бою перескочить через одну категорію.

Мексиканець раніше підіймався у напівважку вагу (до 79,4 кг), де нокаутував росіянина Сергій Ковальова та став чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації). Також він володів чемпіонськими титулами у першій середній (до 69,85 кг) та середній вазі (до 72,6 кг).

Альварес - лідер рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.

Олександр Усик займає в ньому друге місце та є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



17 листопада стало відомо, що Сауль Альварес проведе проти Ілунги Макабу бій за титул чемпіона світу WBC у першій важкій вазі.

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