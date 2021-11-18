Неймовірно інтригуюча історія: Промоутер хоче побачити бій Усик - Канело
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк назвав можливим перехід найкращого боксера світу Сауля Альвареса у надважку вагу
Про це Красюк розповів у інтерв'ю каналу Boxing UK.
За його словами, ймовірність того, що Сауль Альварес коли-небудь виступить у надважкій вазі досить велика.
"Були приклади Джеймса Тоні, Роя Джонса-молодшого. Не бачу великих перешкод, чому б Канело не спробувати сили у надважкій вазі. Він сильний хлопець, довів свою спроможність у різних вагових категоріях, зараз він підніметься до крузервейту", - обґрунтував Красюк.
Він додав, що перехід Альвареса у надважку вагу є інтригуючим і він хотів би побачити його бій з Усиком.
"Це неймовірно інтригуюча історія – побачити бійця із напівсереднього дивізіону хевівейті. Канело – Усик, це був би цікавий бій. З іншого боку, ви можете уявити собі поєдинок Альвареса та Ф'юрі? Неймовірно", - сказав Красюк.
31-річний Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та заради наступного бою перескочить через одну категорію.
Мексиканець раніше підіймався у напівважку вагу (до 79,4 кг), де нокаутував росіянина Сергій Ковальова та став чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації). Також він володів чемпіонськими титулами у першій середній (до 69,85 кг) та середній вазі (до 72,6 кг).
Альварес - лідер рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
Олександр Усик займає в ньому друге місце та є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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17 листопада стало відомо, що Сауль Альварес проведе проти Ілунги Макабу бій за титул чемпіона світу WBC у першій важкій вазі.
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