Найкращий боксер світу перескочить через категорію та битиметься за титул, яким володів Усик
Мексиканський боксер Сауль Альварес проведе проти конголезця Ілунги Макабу бій за титул чемпіона світу WBC у першій важкій вазі
Про це повідомляє Boxing Insider.
Поєдинок між Макабу та Альваресом було схвалено на конгресі WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Мексиканець є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та заради цього бою перескочить через одну категорію у крузервейт (до 90,7 кг).
"Це дуже великий сюрприз. WBC одноголосно схвалила поєдинок "Канело" за титул чемпіона світу в першій важкій вазі", – сказав президент WBC Маурісіо Сулейман.
Сауль Альварес раніше підіймався у напівважку вагу (до 79,4 кг), де нокаутував росіянина Сергій Ковальова та став чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації). Також мексиканець володів чемпіонськими титулами у середній вазі (до 72,6 кг).
31-річний Сауль Альварес є лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
Титулом WBC у першій важкій вазі у 2018 - 2019 роках володів українець Олександр Усик, який був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.
- Нагадаємо, 7 листопада Сауль "Канело" Альварес нокаутував Калеба Планта та став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.
- 11 листопада стало відомо, що Альварес заробив у бою проти Планта $40 млн.
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