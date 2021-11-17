Найкращий боксер світу перескочить через категорію та битиметься за титул, яким володів Усик

Про це повідомляє Boxing Insider.

Поєдинок між Макабу та Альваресом було схвалено на конгресі WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Мексиканець є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та заради цього бою перескочить через одну категорію у крузервейт (до 90,7 кг).

"Це дуже великий сюрприз. WBC одноголосно схвалила поєдинок "Канело" за титул чемпіона світу в першій важкій вазі", – сказав президент WBC Маурісіо Сулейман.

Сауль Альварес раніше підіймався у напівважку вагу (до 79,4 кг), де нокаутував росіянина Сергій Ковальова та став чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації). Також мексиканець володів чемпіонськими титулами у середній вазі (до 72,6 кг).

31-річний Сауль Альварес є лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.

Титулом WBC у першій важкій вазі у 2018 - 2019 роках володів українець Олександр Усик, який був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

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