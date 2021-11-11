Оприлюднено гонорар найкращого боксера світу за головну перемогу в кар'єрі

Про це повідомляє BoxingNews24.

За поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) "Канело" отримає $40 млн, а Плант - $10 млн.

Мексиканець 7 листопада нокаутував американця в 11-му раунді та став першим у історії абсолютним чемпіоном світу в своїй нинішній категорії.

За зізнанням Альвареса, який очолює рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, перемога над Плантом стала найбільшою в його кар'єрі.

Нагадаємо, 7 листопада Сауль "Канело" Альварес нокаутував Калеба Планта та став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.

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