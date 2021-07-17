Неймовірно пишаюся, що представляю Україну: Світоліна назвала мету на Олімпіаді-2020

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної тенісної федерації.

За її словами, виступи за збірну України завжди є для неї додатковою мотивацією.

"Олімпіада завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. В олімпійський рік я з нетерпінням чекаю на Ігри та намагаюся підготуватися якнайкраще. Для мене грати за країну - особливе почуття", - сказала Світоліна.

Вона додала, що ставить собі за мету виграти у Токіо медаль.

"Моя мета - виграти медаль. Я зроблю все можливе, щоб добре підготуватися. Для моєї країни Олімпіада - велика подія. Там неймовірно підтримують олімпійців, так що для України це дуже важливо, і я обов'язково зроблю все можливе, щоб підготуватися і виграти цю медаль", - запевнила Світоліна.

Олімпійські ігри у Токіо відбуватимуться з 23 липня до 8 серпня.