Неймовірно пишаюся, що представляю Україну: Світоліна назвала мету на Олімпіаді-2020
Тенісистка Еліна Світоліна заявила, що прагне на Олімпійських іграх у Токіо принести Україні медаль
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної тенісної федерації.
За її словами, виступи за збірну України завжди є для неї додатковою мотивацією.
"Олімпіада завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. В олімпійський рік я з нетерпінням чекаю на Ігри та намагаюся підготуватися якнайкраще. Для мене грати за країну - особливе почуття", - сказала Світоліна.
Вона додала, що ставить собі за мету виграти у Токіо медаль.
"Моя мета - виграти медаль. Я зроблю все можливе, щоб добре підготуватися. Для моєї країни Олімпіада - велика подія. Там неймовірно підтримують олімпійців, так що для України це дуже важливо, і я обов'язково зроблю все можливе, щоб підготуватися і виграти цю медаль", - запевнила Світоліна.
Олімпійські ігри у Токіо відбуватимуться з 23 липня до 8 серпня.
- Нагадаємо, 16 липня Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.
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