"Незабаром приступлять до бойових завдань": Резніков показав британські танки Challenger у дії в Україні
Міністр оборони Олексій Резніков показав перші танки Challenger 2, які Україна отримала від Великої Британії
Відео Резніков оприлюднив у twitter.
Він назвав британські танки фантастичними та подякував за них прем'єру Британії Ріші Сунаку, міністру оборони Бену Воллесу та усьому народу Сполученого Королівства.
"Було приємно обкатати перший український Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Незабаром ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань. Дякую Рішу Сунаку, Бену Воллесу та усьому народу Великої Британії", - написав Резніков.
- 28 березня Олексій Резніков повідомив, що на озброєння в підрозділи десантно-штурмових військ України надійшла бронетехніка від західних партнерів.
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