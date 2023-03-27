Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Сьогодні мав за честь спільно з командувачем ДШВ ЗСУ Максимом Майком Миргородським і нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах. Challenger'ів від Британії, Stryker'ів & Cougar'ів від США та Marder'ів від Німеччини", – написав він.

Резніков додав, що за цей рік Україна змогла змінити світ, адже ще рік тому "ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде такою потужною. Що увесь цивілізований світ перезавантажиться і врешті дасть опір кривавому агресору, країні-терористу РФ".

"Стійкість українського народу та майстерність нашої армії переконали, що Україна переможе. Ми вже перемагаємо. Адже "спецоперація" орків йде "за планом" – вони риють окопи й намагаються укріплюватись. У своїх головах вони вже змінили парадигму з "ми друга армія світу і ми вас переможемо за три дні" на "треба переходити в оборону", – додав Резніков.

Міністр оборони зазначив, що нова техніка складе добру компанію своїм "побратимам" на полі бою, і вже невдовзі "її переваги завдяки нашим військовим відчують на собі російські окупанти".

"До речі, після особистого "пілотування" Challenger'ом як учасник трофі-рейдів можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі. Тож у сухому залишку: наш "військовий зоопарк" розширюється. А до "бойових кицьок" долучився "слон". Саме так прозвали Challenger наші десантники", – написав Резніков.