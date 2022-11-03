Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Росія - це в‘язниця народів, якій потрібен пахан. Коли Путін піде, росіянам потрібен буде інший, більш потужний пахан. Той, який буде бити та з руки годувати. Зараз йде конфлікт між військовими, які воювали в Чечні й кадирівцями, які зараз при владі в Чечні. Цей конфлікт ми можемо підігрівати певною мірою. Зараз вже між ними йдуть змагання тому, що військові відповідають за Херсонський напрямок, а Кадиров з Пригожиним - за Бахмутський. Хто з них більше покаже результат - того Путін приголубить", - зазначив Лапін.

За словами офіцера ЗСУ, у Росії є ще інша путінська система - це структура ФСБ, яка сьогодні править.

"Пригожин - це не та конячка на яку буде робитися ставка російським олігархатом. Тому, що олігархат сьогодні при годівниці біля Путіна. ФСБ не треба віддавати кермо Пригожину або Кадирову. Вони розуміють, що тоді кадирівці будуть правити Москвою. У Чечні вже назріває партизанський рух. Незабаром ми зможемо побачити конфлікт між Кадировим і Пригожиним. Було б добре, щоб вони один одного швидше перебили", - наголосив Лапін.