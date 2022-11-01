Про це він заявив під час зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР "Ахмат", повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, вже скоро чеченці можуть почати отримувати повістки.

"Зараз почнуться повістки, і якщо він (військовослужбовець, - ред.) вже буде числитися в якомусь полку чи батальйоні, то йому не доведеться йти в армію, він буде серед своїх – чеченців", – сказав Кадиров.

Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні 21 вересня.

У середині жовтня Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі осіб.

28 жовтня Шойгу прозвітував Путіну про завершення "часткової мобілізації" в Росії. Він повідомив, що до лав Збройних сил РФ призвали 300 тис. осіб. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Шойгу також заявив, що додатковий призов не планується. За його словами, війська комплектуватимуть за рахунок контрактників та добровольців.

Згодом Путін повідомив про завершення мобілізації у РФ. Окремо російський диктатор заявив, що планує порадитись з юристами, тому що він сам і не думав, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації.

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