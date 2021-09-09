Незаконна передача ділянок в центрі Києва на 150 млн грн: ДБР прийшло з обшуками у КМДА
Слідчі Державного бюро розслідувань викрили факти зловживання службовим становищем посадовцями КМДА при передачі у користування приватному товариству земельних ділянок та приміщення у центрі Києва
Про це повідомила пресслужба бюро.
Встановлено, що посадовці КМДА передали нерухомість, розташовану на вулицях Хрещатик і Грушевського, за заниженою вартістю та без аукціону.
За попередніми даними, завдані збитки на суму понад 150 млн гривень.
Посадовці КМДА провели цю оборудку під приводом внесення змін до інвестиційного договору
ДБР провели обшуки у приміщеннях Департаменту економіки та інвестицій та Департаменту земельних ресурсів, а також КП "Київське інвестиційне агентство".
Перевіряється причетність депутатів міськради.
Тривають слідчі дії у справі за статтею "зловживання владою або службовим становищем".
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