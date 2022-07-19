Незаконне призначення керівника САП є проблемою для нашої європейської інтеграції, - Микола Княжицький

Політик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Наказ про призначення голови САП повинен видати генеральний прокурор, а не його виконувач обовʼязків. Це незаконно. А генерального прокурора наразі немає. Тобто ця історія знову затягується. Це створює проблеми для нашої європейської інтеграції", - зазначив Княжицький.

Нардеп додав, що через незаконне призначення очільника САП, будь-який корупціонер надалі може оскаржувати його рішення.

"Через те, що наказ про призначення очільника САП підписав в.о. генпрокурора, будь-хто може в судах доводити свою правоту. Ситуація настільки заплутана, що корупціонерам це лише вигідно", - зауважив Микола Княжицький.

19 липня комісія визначила переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ним став Олександр Клименко.

Того ж дня дипломат Роман Безсмертний висловив думку, що президент Зеленський зробив вибір на користь голови ОПУ Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова, тому призначення Олександра Клименка керівником САП так затягувалося.

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