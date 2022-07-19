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Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолить Олександр Клименко – комісія визначила переможця конкурсу

19 липня, 2022 вiвторок
11:26
Суспільство НАБУ, САП

Комісія визначила переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Відповідне рішення члени комісії підтримали на засіданні 19 липня.

Першим заступником голови САП комісія затвердила прокурора Офісу генпрокурора Андрія Синюка.

Згідно з процедурою, тепер комісія має зробити подання про призначення Клименка новим очільником САП до Офісу генпрокурора. 

Окрім того, члени комісії ухвалили рішення про те, що подання на призначення голови САП зроблять після того, як отримають підтвердження від Офісу генпрокурора, що кандидати пройшли спецперевірку та мають допуск до державної таємниці.

Олександр Клименко народився 1986 року. Вищу освіту здобув у Національній юридичній академію імені Ярослава Мудрого в Харкові.

У березні 2010 року почав працювати в органах внутрішніх справ у Києві. З 2015 року - старшим слідчим у Нацполіції.

У березні 2016 року Клименко брав участь у конкурсі до Національного антикорупційного бюро, у підсумку став детективом, відтак – старшим детективом, а в листопаді 2017 року – керівником відділу.

Протягом цього часу розслідував справи екснардепа Олександра Онищенка, екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова та нинішнього заступника глави Офісу президента Олега Татарова, який відповідає за напрям правоохоронних органів. Також він є старшим групи прокурорів у справі ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

  • Криза з призначенням керівника САП тягнулася тривалий час. Ще в серпні 2020 року очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пішов у відставку. Після цього відомство тимчасово очолював Максим Грищук.
  • 2 грудня 2021 року посли країн Великої сімки закликали Україну призначити очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 9 грудня керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що за посаду керівника САП відбувається "велика боротьба" та не виключив намагань деяких представників конкурсної комісії затягнути процес призначення.
  • 20 грудня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП. В Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК не є остаточним, і його треба проаналізувати. 21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх. 24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП.
  • 12 січня цього року стало відомо, що з 23 грудня комісія чекає на відповідь Офісу генпрокурора, який має дати дозвіл на оголошення переможців. А Офіс генпрокурора підтвердив, що не веде спецперевірку, яка нібито блокує призначення керівника САП.
  • 3 лютого конкурсна комісія з обрання керівника САП втретє не затвердила результатів конкурсу через відсутність кворуму. Наступне засідання комісії було заплановане на 22 лютого, проте не відбулося з тієї самої причини.

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