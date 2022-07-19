Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолить Олександр Клименко – комісія визначила переможця конкурсу

Відповідне рішення члени комісії підтримали на засіданні 19 липня.

Першим заступником голови САП комісія затвердила прокурора Офісу генпрокурора Андрія Синюка.

Згідно з процедурою, тепер комісія має зробити подання про призначення Клименка новим очільником САП до Офісу генпрокурора.

Окрім того, члени комісії ухвалили рішення про те, що подання на призначення голови САП зроблять після того, як отримають підтвердження від Офісу генпрокурора, що кандидати пройшли спецперевірку та мають допуск до державної таємниці.

Олександр Клименко народився 1986 року. Вищу освіту здобув у Національній юридичній академію імені Ярослава Мудрого в Харкові.

У березні 2010 року почав працювати в органах внутрішніх справ у Києві. З 2015 року - старшим слідчим у Нацполіції.

У березні 2016 року Клименко брав участь у конкурсі до Національного антикорупційного бюро, у підсумку став детективом, відтак – старшим детективом, а в листопаді 2017 року – керівником відділу.

Протягом цього часу розслідував справи екснардепа Олександра Онищенка, екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова та нинішнього заступника глави Офісу президента Олега Татарова, який відповідає за напрям правоохоронних органів. Також він є старшим групи прокурорів у справі ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

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