Зеленський зробив вибір на користь Єрмака і Татарова, тому обрання Клименка керівником САП затягувалося, - дипломат Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний вважає, що президент Зеленський зробив вибір на користь голови ОПУ Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова, тому призначення Олександра Клименка керівником САП так затягувалося
Політик поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"На сьогодні президент України зробив вибір на користь Єрмака й Татарова. Тому відбувається відсторонення тих, хто ще вчора був представником "dream team" - команди мрії. Із тих, хто був із Зеленським з самого початку його президентства, зі звільненням Івана Баканова не лишилося нікого. Ніякого дива тут немає, адже прощання з фігурами, які намагаються дотримуватися законів, відбувалося завжди", - зазначив Безсмертний.
Дипломат додав, що саме представникам Офісу президента не вигідне призначення Клименка керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Взаємовідносини Олександра Клименка як ключової кандидатури на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його обʼєкту дослідження - Олега Татарова - відомі давно. Тому тут треба шукати відповідь на питання, чому Офісу президента - Єрмаку й Татарову - не хотілося, щоб серед ключових персон у боротьбі з корупцією зʼявилася фігура Клименка", - зауважив Роман Безсмертний.
- Криза з призначенням керівника САП тягнулася тривалий час. Ще в серпні 2020 року очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пішов у відставку. Після цього відомство тимчасово очолював Максим Грищук.
- 2 грудня 2021 року посли країн Великої сімки закликали Україну призначити очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 9 грудня керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що за посаду керівника САП відбувається "велика боротьба" та не виключив намагань деяких представників конкурсної комісії затягнути процес призначення.
- 20 грудня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП. В Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК не є остаточним, і його треба проаналізувати. 21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх. 24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП.
- 12 січня цього року стало відомо, що з 23 грудня комісія чекає на відповідь Офісу генпрокурора, який має дати дозвіл на оголошення переможців. А Офіс генпрокурора підтвердив, що не веде спецперевірку, яка нібито блокує призначення керівника САП.
- 3 лютого конкурсна комісія з обрання керівника САП втретє не затвердила результатів конкурсу через відсутність кворуму. Наступне засідання комісії було заплановане на 22 лютого, проте не відбулося з тієї самої причини.
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