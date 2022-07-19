Політик поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"На сьогодні президент України зробив вибір на користь Єрмака й Татарова. Тому відбувається відсторонення тих, хто ще вчора був представником "dream team" - команди мрії. Із тих, хто був із Зеленським з самого початку його президентства, зі звільненням Івана Баканова не лишилося нікого. Ніякого дива тут немає, адже прощання з фігурами, які намагаються дотримуватися законів, відбувалося завжди", - зазначив Безсмертний.

Дипломат додав, що саме представникам Офісу президента не вигідне призначення Клименка керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Взаємовідносини Олександра Клименка як ключової кандидатури на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його обʼєкту дослідження - Олега Татарова - відомі давно. Тому тут треба шукати відповідь на питання, чому Офісу президента - Єрмаку й Татарову - не хотілося, щоб серед ключових персон у боротьбі з корупцією зʼявилася фігура Клименка", - зауважив Роман Безсмертний.

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