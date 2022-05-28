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Незаконно приватизували держмайно на 80 млн грн: ДБР завершила досудове розслідування щодо посадовців Фонду держмайна й Національного космічного агентства

28 травня, 2022 субота
10:29
Кримінал ДБР

ДБР завершило досудове розслідування щодо ексзаступника голови Фонду держмайна й посадовця Національного космічного агентства, які привласнили нерухомість у Києві на 80 млн грн

Про це повідомило ДБР у телеграмі.

"Слідчі ДБР завершили досудове розслідування кримінального проводження щодо незаконної приватизації нерухомості у центрі Києва. В оборудці обвинувачуються колишній директор держпідприємства, яке входить до сфери управління Національного космічного агентства та ексзаступник голови Фонду держмайна. Обвинувальний акт скеровано до суду", - зазначили у відомстві.

Слідчі встановили, що на балансі підприємства було нежитлове приміщення на одній із вулиць Печерського району Києва. За законом, воно не підлягало приватизації. Однак у 2011 році його незаконно передали комерційній структурі.

Організатори внесли неправдиву інформацію в договір купівлі-продажу приміщення, а також підробили звіт про використання коштів, отриманих від незаконного відчуження. Унаслідок цього держава втратила майно вартістю пона 80 млн грн.

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Новини
Україна
нерухомість
приватизація
Національне космічне агентство
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Фонд держмайна
Печерський район
ДБР
Київ
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