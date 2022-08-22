Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, у прифронтових районах Миколаївщини затримано двох мешканців Вознесенська.

"Служба безпеки України нейтралізувала кримінальне угруповання, яке займалось незаконним збутом бойових засобів ураження: затримано двох організаторів. Вони намагались продати автомат АК-74 з боєприпасами за 40 тис. грн. А серед вилученого у зловмисників – снайперська гвинтівка з пристроями для безшумної стрільби, осколкові гранати та автомати Калашникова, у тому числі виробництва РФ", - пише СБУ.

Також правоохоронці встановили, що до складу банди входило декілька жителів Вознесенська, які підшукували клієнтів через особисті зв’язки серед кримінальних кіл.

"Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили: 6 бойових гранат Ф-1 та РГД, 5 автоматів АК-74 та снайперську гвинтівку з пристроями для безшумної стрільби, 14 пістолетів і револьвер, димові шашки та електродетонатор, понад 4 тис. набоїв до стрілецької зброї різного калібру", - повідомляє пресслужба СБУ.

Затриманим оголошено про підозру.

Служба безпеки України викрила у Києві підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак проти України.

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