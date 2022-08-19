Використовували для кібератак проти України: СБУ викрила в Києві підпільний серверний центр

Про це повідомили на сайті Служби безпеки України.

"Зловмисники "здавали у віртуальну оренду" понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном. У подальшому їх використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак, у тому числі на сайти органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

Більшість "абонентів" є хакерами з РФ, частина з них була підконтрольна російським спецслужбам і працює на шкоду інформаційній безпеці України.

У ході проведених обшуків виявлено та вилучено:

комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

банківські картки, через які відбувалися розрахунки з «клієнтами»;

серверне обладнання.

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